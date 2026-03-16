El clima severo golpea en varias zonas de EU

Chicago, Ills.- Un amplio e irregular mosaico de clima severo retumbó el domingo en gran parte de Estados Unidos, dejando fuertes nevadas y volviendo intransitables las carreteras en el Alto Medio Oeste, mientras vientos intensos barrían las Llanuras.

Y algunas zonas del centro-sur se preparaban para tormentas eléctricas hacia el final del día. Los meteorólogos dijeron que las tormentas se extenderán hacia el este y para el lunes amenazarán una gran franja del este de Estados Unidos, con los estados del Atlántico medio —incluido Washington, DC— como los más expuestos a vientos fuertes y tornados.

Más de 51 centímetros (20 pulgadas) de nieve cayeron en algunas zonas del sureste de Minnesota y el oeste de Wisconsin hasta la tarde del domingo, según informes del Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que caiga más nieve en lugares como Minneapolis, en medio de advertencias de ventisca emitidas por el servicio meteorológico.

Más de 600 vuelos con salida o llegada al Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul fueron cancelados el domingo, según FlightAware, un sitio web para rastrear vuelos. Decenas más que pasaban por Detroit también fueron canceladas.

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La lluvia continuó cayendo el domingo en Hawai, donde acres de tierras agrícolas y viviendas se han inundado.