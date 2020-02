El coronavirus causa ya doce muertos en Italia y dos en Francia

La epidemia de coronavirus llevó hoy a Italia a contabilizar doce fallecidos, mientras que Francia sumó su segunda víctima mortal, en un continente en el que todavía los casos son a pequeña escala en comparación con la situación que se vive en varios países asiáticos.



El principal foco se sitúa en Italia, con doce muertos que se contabilizan dentro de los 374 contagiados, 50 más que los registrados en el último balance del martes, según informó Protección Civil.



Ha habido además dos muertos en Francia. Y se han registrado casos de afectados en otros países europeos como Alemania, Croacia, Rusia, Austria, Suiza y España.



En Italia el último fallecido es un hombre de 69 años con patologías respiratorias de la provincia de Lodi, en la región de Lombardía, en el norte de Italia, la más afectada por el COVID-19, con 258 infectados.



La mayoría de los contagiados se encuentra en situación de aislamiento en sus domicilios, según Protección Civil, que subraya que más del 95 % de las pruebas realizadas a otros pacientes susceptibles de padecer este virus han dado negativo.



Mientras tanto, en Francia un hombre de 60 años falleció la pasada noche y se convirtió en la segunda víctima mortal en ese país.



La víctima, que había estado previamente en un hospital de la periferia de París, fue trasladado este martes a otro centro médico de la capital en un estado "gravísimo" y murió a las pocas horas.



Según varios medios, el segundo fallecido no había estado en ninguna de las zonas de riesgo de la enfermedad. Se trata de un docente de la región parisina que había comenzado a sentirse mal al inicio de las vacaciones escolares, hace unos diez días.



Francia registró el 15 febrero la primera víctima mortal en Europa por el coronavirus, en el caso de un turista chino de 80 años. Hasta ahora diecisiete personas han sido diagnosticadas de COVID-19 en Francia.



En España el Ministerio de Sanidad mantuvo este miércoles el riesgo moderado de transmisión por coronavirus en España, donde hasta el momento hay diez casos registrados, aunque ninguno de ellos grave.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó a la prensa que se mantiene el riesgo moderado para garantizar la detección precoz de los casos, aunque consideró que en general va a ser bajo o muy bajo, salvo en algunos puntos concretos donde puede llegar a ser alto.



Hasta el momento nueve de casos de España son "importados", personas que son italianas que han venido a España o españoles que han visitado Italia, mientras que del último no se conocen los datos.



Lo más llamativo todavía es el aislamiento de unas mil personas - entre turistas y personal - en un hotel de Tenerife donde hubo un caso confirmado de coronavirus, aunque los responsables de Sanidad se plantean que en las próximas horas un centenar de ellos puedan abandonar el establecimiento al no haber mantenido contacto con los afectados.



En Grecia las autoridades sanitarias confirmaron este miércoles el primer caso de COVID-19 en el país, una mujer de 38 años que vive en la ciudad septentrional de Salónica y acaba de regresar de un viaje a Italia.



Según indicó el ministerio de Sanidad, la paciente se encuentra en buen estado y está aislada en el hospital de referencia de esa ciudad. Las autoridades están buscando a las personas que han tenido contacto con ella para ponerlas en cuarentena durante los próximos 14 días.



Mientras tanto, las autoridades de Croacia han confirmado hoy un segundo positivo por coronavirus: el hermano gemelo del primer paciente, detectado ayer, un joven de 26 años que viajó este mes a la ciudad italiana de Milán.



Y en Rusia tres nacionales que viajaban en el crucero Diamond Princess - evacuados el pasado día 22 desde Japón a Kazán - han dado positivo por coronavirus, por lo que este país se une a otros europeos que ya cuentan también con algunos casos, como Austria, Alemania y Suiza.



Desde el punto de vista institucional, la comisaria de Sanidad de la Unión Europea, Stella Kyriakides, afirmó este miércoles que todos los países de ese club han de tener un plan preparado para afrontar la difusión del coronavirus.



Kyriakides resaltó "que es crucial" en este momento "el intercambio de información en tiempo real y la coordinación sobre las medidas adoptadas en cada país de la UE para estar preparados y contener la emergencia".



Una idea similar fue expresada por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien dijo que algunos países afectados por la epidemia de COVID-19 no están compartiendo información con este organismo, por lo que urgió a que lo hagan "inmediatamente".



El doctor etíope hizo ese llamamiento en la sede de la OMS en Ginebra, la ciudad suiza que organiza el célebre Salón del Automóvil, cuyos responsables confirmaron hoy que mantienen la edición de este año, que abrirá sus puertas el 5 de marzo durante diez días.



Por el contrario, la Federación Irlandesa de Rugby (IRFU) confirmó hoy la cancelación del partido del Seis Naciones que iban a disputar en Dublín el próximo 7 de marzo las selecciones de Irlanda e Italia, ante el riesgo que plantea el COVID-19.