El coronavirus llega a Washington mientras Trump dice no estar "preocupado"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy no estar "preocupado en absoluto" por la rápida expansión del coronovirus en el país, poco después de conocerse el primer caso de la enfermedad en la ciudad capital, Washington.



"No estoy preocupado en absoluto", dijo Trump a los periodistas en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) antes de una cena de trabajo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.



Poca antes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informó del primer positivo por coronavirus en la capital estadounidense.



Se trata de un hombre de 50 años residente en la ciudad "sin historial de viaje internacional reciente y sin contacto con un caso conocido" de coronavirus, explicó Bowser en rueda de prensa.



El paciente presentó los síntomas "a finales de febrero" y fue ingresado en un hospital de la ciudad el pasado 5 de marzo.



Asimismo, este sábado se confirmó otro caso positivo de este virus de un asistente a la conferencia conservadora CPAC, que tuvo lugar la pasada semana en Oxxon Hill (Maryland), a las afueras de Washington, y a la que asistió el propio Trump y el vicepresidente Mike Pence.



El paciente regresó a Nueva Jersey, donde desarrolló los síntomas.



"En este momento no hay indicios de que ni el presidente Trump ni el vicepresidente Pence se vieran con este asistente o estuvieran cerca del asistente", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un comunicado.



Este sábado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en esta región para hacer frente a la expansión del coronavirus, que afecta a 76 personas, diez de las cuales se encuentran hospitalizadas.



Los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan, por ahora, 213 casos en EE.UU., pero medios nacionales como The New York Times los elevan a más de 300 y al menos 19 muertes, 14 de ellas en el estado de Washington, en la costa oeste, donde las autoridades estatales contabilizan 79 contagios.