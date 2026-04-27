El crudo vuelve a fluir por un oleoducto en un parque estatal tras el pulso Trump-California

El petróleo crudo bombeado desde las profundidades del océano Pacífico fluye por primera vez en más de una década a través de un oleoducto que cruza terrenos de un parque estatal de California, después de que el gobierno del presidente Donald Trump desafió a funcionarios estatales para reanudar la perforación frente a Santa Barbara, al calificarla de esencial para la seguridad nacional.

Departamento de Energía ordena reanudar producción petrolera

Funcionarios estatales lo califican de invasión de propiedad y en una audiencia el lunes pidieron a un juez del Tribunal Superior del condado Santa Barbara que ordene a Sable Offshore Corp. dejar de usar el oleoducto —que serpentea 6 kilómetros (4 millas) a través de una parte del Parque Estatal Gaviota— y retirarlo.

El sistema de oleoductos, propiedad de la empresa texana, estaba inactivo desde que uno de sus ductos se rompió en 2015 y provocó uno de los peores derrames de petróleo de California, que ennegreció playas a lo largo de 240 kilómetros (150 millas) desde Santa Barbara hasta Los Ángeles. El derrame contaminó un hábitat biológicamente rico para ballenas y tortugas marinas en peligro de extinción, mató a decenas de pelícanos, focas y delfines, y diezmó la industria pesquera.

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El 13 de marzo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recurrió a una disposición de la era de la Guerra Fría para ordenar a Sable reanudar la producción, al afirmar que reforzar los suministros internos de petróleo era necesario para bajar los precios de la gasolina en medio de la guerra con Irán, mientras la República Islámica sigue presionando un canal marítimo vital por el que transita una quinta parte del petróleo mundial. Señaló que "más del 60% del petróleo refinado en California proviene del extranjero, y una parte significativa viaja por el estrecho de Ormuz, lo que presenta serias amenazas a la seguridad nacional".

El litigio es la más reciente andanada en una batalla legal en escalada que está poniendo a prueba el poder de los estados para desafiar los deseos de Washington, incluso en tiempos de guerra, mientras el gobierno de Trump revierte regulaciones consideradas poco favorables a sus planes de ampliar la perforación petrolera costera.

El secretario de Energía dice que la perforación es necesaria para reemplazar el petróleo extranjero

Hasta la intervención federal, Sable no había podido vender ni una gota de petróleo, mientras se acumulaban los litigios para frenar su operación, que incluye tres plataformas en aguas federales, oleoductos mar adentro y en tierra, y la planta de procesamiento Las Flores Canyon.

La oposición al proyecto ha sido feroz en Santa Barbara, donde un derrame de petróleo en 1969 ayudó a dar origen al movimiento ambiental moderno, después de que a las comunidades locales de California no se les hubiera dado voz en las decisiones sobre la perforación mar adentro.

"Creo que es un ataque no solo a nuestra democracia, sino también a la voluntad de la gente que vive aquí", manifestó el activista juvenil Ethan Maday, de 15 años, sobre la intervención federal.

Un juez estatal ordenó el año pasado detener la operación hasta que Sable demostrara que cumplía con las regulaciones estatales. El fiscal de distrito de Santa Barbara también presentó cargos penales por delitos graves contra Sable, al acusarla de contaminar vías fluviales y dañar la vida silvestre mientras reparaba el sistema de oleoductos.

Sable sostuvo que cuenta con los permisos adecuados.

El Departamento de Energía de Estados Unidos indicó que Sable ayudará a que la producción petrolera dentro de California aumente un 15%, lo que reemplazará casi 1,5 millones de barriles de crudo extranjero cada mes.

Pero el crudo extraído por Sable es pesado y costoso de refinar, dijo Paasha Mahdavi, profesor asociado en la Universidad de California, Santa Barbara, quien investiga el impacto de los recursos de petróleo y gas en la gobernanza y la política ambiental. La producción estimada de 50.000 barriles diarios también es una gota en el océano a escala global y no tendrá impacto en los suministros internos de gasolina ni en los precios, añadió.

El fiscal general de California, Rob Bonta, quien ha presentado dos demandas por el proyecto, afirmó: "Estados Unidos ya produce significativamente más petróleo y gas de lo que usamos; es una afirmación completamente inventada destinada a congraciarse con la industria petrolera".

El Departamento de Energía y Sable no respondieron a las solicitudes de comentarios al respecto.

Jim Flores, presidente y director general de Sable, dijo el 20 de abril que el oleoducto ya había producido más de 1 millón de barriles de petróleo.

"Estamos trabajando incansablemente para proporcionar petróleo estadounidense de suelo estadounidense a los consumidores en California y a las fuerzas armadas de Estados Unidos", declaró.

Controversia legal y regulatoria en California

El gobierno invocó la Ley de Producción para la Defensa para reiniciar la perforación. La ley fue promulgada por el presidente Harry S. Truman durante la Guerra de Corea para otorgar al presidente una amplia autoridad para movilizar recursos durante una crisis.

Hace dos décadas, tanto el presidente Bill Clinton como el presidente George W. Bush la invocaron para garantizar que los transportistas de electricidad y gas natural siguieran abasteciendo a las empresas de servicios públicos de California para hacer frente a una crisis energética. El expresidente Joe Biden la utilizó para impulsar suministros cruciales a fabricantes solares de Estados Unidos para combatir el cambio climático.

"Pero nunca se ha usado de manera tan descarada contra un conjunto de regulaciones estatales, por no mencionar el litigio estatal", dijo Mahdavi. "Eso es lo que hace que esto sea único y quizá por eso la usaron después de que comenzó la guerra. Porque, en circunstancias normales, realmente no habría superado a los tribunales".

California sostiene que tiene voz sobre lo que opera en terrenos estatales

El litigio por invasión de propiedad se basa en derechos de propiedad y en el exceso de poder federal, ambos pilares del conservadurismo, dijo Deborah Sivas, profesora de la Facultad de Derecho de Stanford. Funcionarios estatales afirman que el permiso para usar el oleoducto en terrenos estatales expiró en 2016, algo que Sable disputa.

"No está en el océano, en aguas federales. Esto en realidad está en propiedad estatal. Tenemos voz sobre eso; no se puede simplemente pasar por encima", señaló Sivas.

Sivas cree que la ampliación que hace el gobierno de la ley de 1950 busca allanar el camino para su plan quinquenal de dar a la industria petrolera acceso a nuevas áreas mar adentro. Los tribunales han sido reacios a cuestionar una orden de emergencia del gobierno federal, especialmente en medio de una guerra, indicó.

"Esta amplia expansión de la ley, en la que están diciendo que simplemente vamos a prevalecer sobre toda la ley estatal, vamos a usarla para aplastar la ley estatal y ordenar lo que queremos de aquí en adelante, genera ansiedad", expresó Sivas.

Unas semanas después de la orden de Wright, el gobierno de Trump eximió la perforación de petróleo y gas en el Golfo de México de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que las demandas de ambientalistas —quienes advirtieron que la perforación podría condenar a una rara especie de ballena y dañar a otra vida marina— amenazaban con obstaculizar los suministros internos de energía en medio de la guerra con Irán.

El gobierno también aprobó un proyecto de perforación en aguas ultraprofundas en el golfo de México, el primer nuevo yacimiento petrolero de la empresa desarrollado en el golfo desde el peor derrame de petróleo mar adentro del país en 2010.

Mientras los funcionarios de California contraatacan, el petróleo fluye

Este mes, la jueza del Tribunal Superior del condado Santa Barbara, Donna Geck, mantuvo vigente una orden judicial que impuso el año pasado después de que la Comisión Costera de California multó a Sable con una cifra récord de 18 millones de dólares por ignorar órdenes de cese y desistimiento ante acusaciones de trabajar sin los permisos adecuados.

Sable dijo al tribunal que la orden de Wright prevalece sobre todo eso. El Departamento de Justicia también está pidiendo al tribunal modificar o poner fin a un decreto vinculante de un tribunal federal firmado después del derrame de 2015 que otorgó al estado la última palabra sobre el reinicio de la operación, según la empresa.

Sable afirmó que busca cientos de millones de dólares en daños financieros y que emprende acciones legales "para frenar el exceso regulatorio estatal y del condado".

Geck volvió a ordenar a Sable que se apegue a las regulaciones estatales y locales. En su fallo, escribió que la jurisprudencia "implica firmemente que la orden (de la Ley de Producción para la Defensa), por sí sola, no permite la violación de la ley regulatoria estatal aplicable".