El ejército de Pakistán califica al expremier Imran Khan de "enfermo mental"

ISLAMABAD (AP) — El ejército de Pakistán respondió el viernes al ex primer ministro Imran Khan, quien está en prisión y declaró que el jefe de las fuerzas armadas es "mentalmente inestable". El ejército calificó a Khan de "enfermo mental" y lo acusó de utilizar visitas familiares y publicaciones en redes sociales para atacar a las fuerzas armadas y sembrar división.

Sin nombrar directamente a Khan, el portavoz del ejército, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, lo describió como un "narcisista" cuyas ambiciones políticas se habían vuelto tan extremas que creía que "si no está en el poder, nada más debería existir".

Chaudhry dijo en una conferencia de prensa televisada que las personas que se reunían con Khan en prisión estaban siendo utilizadas "para esparcir veneno contra el ejército". Sus comentarios se produjeron después de que una de las hermanas de Khan se reuniera con él en prisión y dijera que su hermano estaba enojado con el jefe del ejército, el general Asim Munir.

Las inusuales declaraciones de Chaudhry también siguieron a una publicación de Khan en X un día antes, en la que etiquetó a Munir como una "persona mentalmente inestable" y lo acusó de un declive moral que había causado "el colapso total de la Constitución y el estado de derecho en Pakistán". Khan dijo que él y su esposa fueron encarcelados con cargos fabricados "por su orden" y afirmó que estaba siendo mantenido en confinamiento solitario y sometido a presión psicológica.

El portavoz de Khan, Zulfiquar Bukhari, dijo que la conferencia de prensa del ejército fue impulsada por la ira, no por la razón, e incluyó amenazas flagrantes contra Khan y su partido PTI. En un comunicado, lo calificó como un claro intento de allanar el camino para una represión más dura contra el partido y empeorar la tortura mental y sus condiciones en la cárcel.

"Ya han prohibido las reuniones con él en el futuro", dijo.

Khan, de 73 años, está encarcelado desde 2023 tras una condena por corrupción y enfrenta una serie de otros cargos.

En la conferencia de prensa, Chaudhry mostró la última publicación de Khan en X, diciendo que los medios afganos e indios habían amplificado las "tonterías" de una "persona mentalmente enferma" y que sus acusaciones contra Munir eran infundadas.

El último desarrollo se produjo un día después de que el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro Shehbaz Sharif aprobaron la promoción del ampliamente popular Munir como jefe de las fuerzas de defensa, un cargo que se estableció el mes pasado para mejorar la coordinación entre el ejército, la marina y la fuerza aérea.

Munir ha ganado prominencia desde principios de este año, cuando Pakistán dijo que derrotó a India en un conflicto de cuatro días. Chaudhry dijo que Khan está tratando deliberadamente de avivar la hostilidad hacia el ejército.

"No permitiremos que nadie cree divisiones entre el ejército de Pakistán y su pueblo", dijo Chaudhry. Dijo que la constitución garantiza la libertad de expresión, pero también establece límites y no permite que nadie socave la seguridad nacional. Chaudhry vinculó a Khan con los ataques del nueve de mayo de 2023 a instalaciones militares, incluida la sede del ejército en Rawalpindi.

"¿No fue esta misma persona quien orquestó esos ataques?" dijo.

La violencia de 2023 estalló después del arresto de Khan, cuando miles de sus seguidores asaltaron instalaciones gubernamentales y militares. Khan se ha declarado no culpable de los cargos de incitar a los disturbios.

Chaudhry dijo que correspondía al gobierno civil, no al ejército, decidir si el partido de Khan debería ser prohibido. Describió el supuesto mensaje contra el ejército del ex primer ministro como una preocupación de seguridad nacional y afirmó que operaba "en profunda colusión con actores externos".

Khan fue destituido en una votación de no confianza en abril de 2022. Su partido ahora está en la oposición y continúa alegando que las elecciones parlamentarias de 2024 fueron manipuladas para favorecer al actual primer ministro Sharif, una afirmación que el gobierno niega.