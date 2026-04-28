El error de protocolo de la reina Camila en su encuentro con Trump
La visita de los reyes británicos incluye un discurso histórico en el Congreso de Estados Unidos.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Este 27 de abril, el presidente de los Estados Unidos,Donald Trump , y su esposa Melania
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, recibieron en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila de Reino Unido como parte de una visita de Estado.
El viaje ha tomado una relevancia histórica importante, especialmente por la relación diplomática que mantienen ambos países, y porque se trata de la primera visita oficial de un monarca británico en territorio estadounidense en casi 20 años.
En esta ocasión especial, los Reyes fueron recibidos por Mónica Crowley, jefa de protocolo de Estados Unidos. La reina Camila eligió un llamativo abrigo rosa de Dior que decoró con un broche que perteneció a la reina Isabel II, quien visitó el país en mayo de 2007.
Posteriormente, en su primer día de visita, la reina consorte protagonizó uno de los momentos más llamativos al romper el protocolo en su encuentro con el mandatario estadounidense y con la primera dama.
La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en la Casa Blanca, en la que estuvieron presentes diferentes integrantes del gabinete de Donald Trump. Los Reyes llegaron en un vehículo oficial, y al encontrarse con el presidente y la primera dama de Estados Unidos, dejaron ver una complicidad única.
Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención, fue cuando la reina Camila rompió el protocolo al saludar primero a Melania. Según lo establecido por el protocolo, es el monarca británico quien debe dirigirse en primer lugar a los anfitriones, mientras que la reina consorte debe permanecer un paso atrás.
Pese a ello, dejando de lado el protocolo, la reina Camila saludó a Melania con dos besos en las mejillas y posteriormente se acercó al presidente Donald Trump.
A pesar de este llamativo error de protocolo, los Reyes junto al mandatario y su esposa, posaron frente a la Casa Blanca, reflejando un sentimiento de unidad y fraternidad.
Para este primer día, la reina Camila eligió un vestido y abrigo blancos con detalles bordados de Anna Valentine. Siguiendo tonalidades similares, Melania Trump lució un elegante conjunto en amarillo suave de Adam Lippes.
Después de este recibimiento, los invitados disfrutaron de una recepción en los jardines de la Casa Blanca, una tradición que realza los lazos políticos y culturales entre ambos países.
Se prevé que las actividades de los Reyes de Inglaterra incluyan una visita al Congreso de los Estados Unidos, donde darán un mensaje de unidad entre Reino Unido y Estados Unidos, un discurso que ya es catalogado como "histórico", debido a que será la segunda vez que un monarca británico hable al Capitolio desde el discurso de la reina Isabel II en 1991.
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