El error de protocolo de la reina Camila en su encuentro con Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Este 27 de abril, el presidente de los Estados Unidos,

, y su esposa

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, recibieron en laa losde Reino Unido como parte de una visita de Estado.El viaje ha tomado unaimportante, especialmente por laque mantienen ambos países, y porque se trata de lade un monarca británico en territorio estadounidense en casi 20 años.En esta ocasión especial, los Reyes fueron recibidos por, jefa de protocolo de Estados Unidos. Laeligió un llamativode Dior que decoró con un broche que perteneció a la reina Isabel II, quien visitó el país en mayo de 2007.Posteriormente, en su primer día de visita, laprotagonizó uno de los momentos más llamativos al romper el protocolo en sucon el mandatario estadounidense y con la primera dama.Latuvo lugar en la, en la que estuvieron presentes diferentes integrantes del gabinete de. Los Reyes llegaron en un vehículo oficial, y al encontrarse con el presidente y la primera dama de Estados Unidos, dejaron ver una complicidad única.Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención, fue cuando larompió el protocolo al. Según lo establecido por el protocolo, es el monarca británico quien debe dirigirse en primer lugar a los anfitriones, mientras que ladebe permanecer un paso atrás.Pese a ello, dejando de lado el protocolo, lasaludó aconen las mejillas y posteriormente se acercó al presidenteA pesar de este llamativo error de protocolo, los Reyes junto al mandatario y su esposa,frente a la, reflejando un sentimiento dePara este primer día, laeligió unblancos con detalles bordados de. Siguiendo tonalidades similares,Trump lució un elegante conjunto en amarillo suave de Adam Lippes.Después de este recibimiento, los invitados disfrutaron de unaen los jardines de la, una tradición que realza losy culturales entre ambos países.Se prevé que las actividades de los Reyes de Inglaterra incluyan unade los Estados Unidos, donde darán unentre Reino Unido y Estados Unidos, un discurso que ya es catalogado como "histórico", debido a que será la segunda vez que un monarca británico hable al Capitolio desde el discurso de la reina Isabel II en 1991.