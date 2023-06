El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, presenta candidatura presidencial

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, presentó los documentos para lanzar formalmente su candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos.

Christie ha dicho que es el único candidato en el campo capaz de enfrentarse al expresidente Donald Trump.

La campaña será la segunda del exgobernador y fiscal federal, quien perdió ante Trump en 2016 y se convirtió en asesor antes de romper con el expresidente por su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020.

Christie ingresa a un campo primario en crecimiento que ya incluye a Trump; el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exembajadora ante Naciones Undas, Nikki Haley, y el senador Tim Scott, de Carolina del Sur. El ex vicepresidente Mike Pence lanzará su campaña en Iowa el miércoles.

Christie enfrenta una batalla cuesta arriba por la nominación en un partido que sigue estrechamente alineado con el expresidente, a pesar de la derrota en 2020 y el desempeño de los republicanos más pobre de lo esperado en las elecciones intermedias de 2022.

Los republicanos anti-Trump están particularmente ansiosos por ver a Christie pelear con el expresidente en un escenario de debate, en caso de que Trump acepte participar en los debates primarios y Christie cumpla con los estrictos criterios de recaudación de fondos establecidos por el Comité Nacional Republicano para participar.

Pero Christie también ha dicho que no planea ser un candidato kamikaze para derrotar a Trump si no creyera que hay un camino viable hacia su propia victoria. "No soy un asesino a sueldo", dijo recientemente a Politico.