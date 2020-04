El Gobierno español bloquea los precios de los servicios funerarios

MADRID (EFE).- El Gobierno español ordenó este jueves a las empresas funerarias que restauren o mantengan los precios de sus servicios con fecha del 14 de marzo tras detectar subidas "injustificadas" en las tarifas de algunas de esas compañías.



La decisión obliga a las empresas del sector que hayan modificado sus precios a volver a los que tenían antes de la declaración del estado de alarma, a fin de evitar abusos debido a la alta letalidad de la pandemia.

El Ministerio de Consumo detectó subidas "indiscriminadas" de hasta 2 mil euros (2 mil 200 dólares) en el caso de algunas de esas empresas.

Además, este departamento y las autoridades regionales están vigilando otros posibles "procesos especulativos" con productos de altísima demanda sanitaria estos días como las mascarillas y los geles desinfectantes hidroalcohólicos, anunció este miércoles el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

La COVID-19 ha causado en España ya más de 9 mil muertos, principalmente en las regiones de Madrid (3 mil 865) y Cataluña (1,849), lo que ha saturado los servicios funerarios públicos y privados y obligado a improvisar depósitos de cadáveres en la capital.

"La especulación no puede tener cabida" en estas circunstancias, advirtió el ministro en conferencia de prensa contra quienes se aprovechan del dolor por la muerte de un familiar.

Garzón avisó de que el Gobierno actuará si se confirman esos incrementos injustificados.

Explicó que "se suben los precios de manera desorbitada no porque haya una innovación tecnológica, no por una mejora, sino porque hay determinados agentes a lo largo de la cadena que consideran que es un momento estupendo para incrementar sus beneficios", algo que "no es razonable", añadió.

El Gobierno regional de Cataluña ya tomó medidas sobre los precios máximo del sector el viernes pasado, lo que fue criticado duramente por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Funerarios, porque es "absolutamente incierto", dijo entonces esta entidad, que se hayan incrementado precios en las últimas semanas.