El hambre amenaza a más partes de Darfur

EL CAIRO, Egipto (AP) — El hambre aguda amenaza más áreas en la región occidental de Darfur, en Sudán, un país devastado por la guerra, informó el jueves un grupo internacional de monitoreo, mientras un ataque por parte de las fuerzas paramilitares a un hospital militar en el sur del país mató a 22 personas, incluido el director del hospital y tres miembros de su personal médico.

Desde abril de 2023, Sudán está en medio de una guerra tras el estallido de una lucha de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un fuerte grupo paramilitar. El conflicto ha desencadenado lo que Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del mundo.

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), publicó un nuevo informe diciendo que la desnutrición aguda ha alcanzado niveles de hambruna en dos ciudades más de Darfur. No llegó a confirmar una hambruna completa en las localidades.

El año pasado, el grupo dijo que la población en la ciudad principal de Darfur, El Fasher, invadida por los paramilitares después de un asedio de 18 meses, estaba sufriendo hambruna.

Por su parte, el ataque del jueves en la ciudad de Kouik en la provincia de Kordofán del Sur, dejó ocho heridos, informó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales médicos que documenta el conflicto. No estaba claro de momento cuántas de las víctimas eran civiles.

"No fue un incidente aislado, sino parte de una serie de ataques que han plagado Kordofán del Sur", dijo la red, agregando que los asaltos han dejado "varios hospitales inoperables".

La ONU estima que más de 40.000 personas han muerto por la guerra en Sudán, pero las agencias de ayuda consideran que el número real podría ser muchas veces mayor. Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Un informe desgarrador

El informe de la CIF señala que se ha registrado desnutrición a nivel de hambruna en las ciudades de Umm Baru y Kernoi en la provincia de Darfur del Norte. En noviembre, el grupo dijo que junto con El Fasher, la ciudad de Kadugli en Kordofán del Sur también estaba sufriendo hambruna. En ese momento, también dijo que otras 20 áreas en todo Sudán estaban en riesgo de hambruna.

En Umm Baru, casi el 53% de los niños de entre 6 meses y casi 5 años sufrían de desnutrición aguda, dijo la CIF, casi el doble del umbral de hambruna, que es del 30%. En Kernoi, el 32% de los niños padecen desnutrición, dijo el grupo.

"Estas alarmantes tasas sugieren un mayor riesgo de mortalidad excesiva y plantean la preocupación de que áreas cercanas puedan estar experimentando condiciones catastróficas similares", señala el informe.

Desde el estallido de la guerra civil, la CIF ha confirmado hambruna en un total de siete áreas. El grupo dijo que no pudo confirmar una hambruna completa en Umm Baru y Kernoi ya que el acceso y la falta de datos dificultan confirmar los otros dos umbrales —acceso a alimentos y mortalidad— que deben alcanzarse para confirmar hambruna.

La caída de El Fasher en octubre de 2025 ante las FAR provocó un éxodo de personas hacia ciudades cercanas, agotando los recursos de las comunidades vecinas y aumentando las tasas de inseguridad alimentaria, dijo el informe.

La CIF ha confirmado hambruna muy pocas veces, más recientemente en 2025 en el norte de Gaza durante la guerra Israel-Hamás. También confirmó hambruna en Somalia en 2011, y en Sudán del Sur en 2017 y 2020.

En 2024, la hambruna azotó otras cinco áreas en Darfur del Norte y también en la región de las Montañas Nuba de Sudán.

El informe de la CIF también advirtió que más personas podrían enfrentar hambre extrema en Kordofán, donde el conflicto ha interrumpido la producción de alimentos y las líneas de suministro en ciudades sitiadas y áreas aisladas.

"Un cese al fuego inmediato y sostenido es crítico para evitar más miseria, hambre y muerte en las partes afectadas de Sudán", suplicó el grupo con sede en Roma.

Según los expertos, la hambruna se determina en áreas donde las muertes por causas relacionadas con la desnutrición alcanzan al menos a dos personas, o cuatro niños menores de 5 años, por cada 10.000 personas; al menos una de cada cinco personas u hogares carecen gravemente de alimentos y enfrentan hambre; y al menos el 30% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición aguda basada en una medición de peso a altura — o el 15% basado en la circunferencia del antebrazo.

La lucha continúa

Desde que las FAR invadieron El Fasher, que era uno de los últimos bastiones del ejército en Darfur, la lucha se ha concentrado en varias áreas de Kordofán. Últimamente, el ejército sudanés comenzó a ganar terreno en Kordofán después de romper un asedio en Kadugli y la ciudad vecina de Dilling.

El martes, el ejército anunció que había abierto una carretera crucial entre Dilling y Kadugli, que estuvo bajo asedio por las FAR desde el inicio de la guerra. Las FAR lanzaron un ataque con drones el martes que alcanzó un centro médico en Kadugli, matando a 15 personas, incluidos siete niños, según la Red de Médicos de Sudán.

También esta semana, Estados Unidos y la ONU dijeron que están buscando reunir apoyo internacional para la ayuda humanitaria lanzando un nuevo Fondo Humanitario para Sudán con 700 millones de dólares en contribuciones de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

La administración Trump dijo el martes que contribuiría con 200 millones de dólares a la iniciativa de un fondo de 2.000 millones que reservó a finales del año pasado para financiar proyectos humanitarios en todo el mundo. Los EAU dijeron que contribuirían con 500 millones de dólares. Arabia Saudí y otros participantes prometieron ayuda, pero no especificaron cantidades.