El lento retorno a la normalidad

Portland, Oregón.- Ahora que los contagios del COVID-19 bajan en todo el mundo, Emily Safrin hizo algo que no se había animado a hacer desde hacía dos años: Se olvidó de sus temores y fue a un concierto.

Esta mesera de un restaurante, que se aplicó las tres vacunas contra la covid, pensaba dejarse el barbijo. Pero cuando subió el reguetonero Bad Bunny al escenario hubo un frenesí tal que se lo sacó. Poco más tarde, caminó por un barrio de moda de Portland con amigos, sin tapabocas.

Dos años después de que la Organización Mundial de la Salud declarase el COVID-19 una pandemia, cambiando el mundo de la noche a la mañana, aumentan el alivio y la esperanza tras un prolongado período de pérdidas, temor e incertidumbre.

El mundo está finalmente librándose de una ola de contagios de la variante ómicron al cumplirse dos años desde el inicio de la pandemia, que comenzó formalmente el 11 de marzo del 2020, cuando la OMS hizo su anuncio, informando acerca de la gravedad de una amenaza que por entonces había causado estragos más que nada en China e Italia.

El surgimiento de una vacuna en diciembre del 2021 salvó una cantidad de vidas, pero generó divisiones políticas, dudas y sacó a la luz las desigualdades de los sistemas de salud, que impidieron el acceso de millones de personas de todo el mundo a la vacuna, prolongando la pandemia.

Las cosas, no obstante, están mejorando.

En su informe más reciente, la OMS dijo que los contagios y las muertes bajan en todo el mundo. Solo una región, el Pacífico occidental, registra aumentos en las infecciones. En el Medio Oriente y África los contagios disminuyeron un 46% y 40% respectivamente.

Otro dato positivo: La ola del contagioso ómicron y las vacunas hicieron que tanta gente esté protegida contra el coronavirus que cualquier brote futuro seguramente no causará tantos estragos en la sociedad, según los expertos.

Albert Ko, epidemiólogo experto en enfermedades infecciosas de la Yale School of Public Health, dijo que todavía surgen nuevas variantes y que no se puede cantar victoria. "El gran interrogante es, ¿van a ser tan moderadas como el ómicron o más severas?´. Lamentablemente, eso no lo sabemos", expresó.