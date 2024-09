"El Mayo" Zambada aparece oficialmente en Centro Correccional

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ya aparece oficialmente en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, luego de tener una audiencia inicial en Nueva York, en la que se declaró "no culpable". El capo está en el mismo centro que Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad.

"El Mayo" aparece en el sistema del Buró Federal de Prisiones (BOP) bajo el número 27102-511.

García Luna será sentenciado en octubre; se defensa había pedido en marzo anular el juicio contra el exsecretario de Seguridad en el que fue declarado culpable de cinco cargos, y realizar uno nuevo, argumentando violaciones y presuntos falsos testimonios por parte de los testigos del gobierno.

"El Mayo" Zambada no negociará, irá a juicio

El viernes, "El Mayo" apareció ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York para escuchar la lectura de 17 cargos que pesan en su contra, relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

Su abogado, Frank Pérez, declaró que no habrá negociación ni va a cooperar; también mencionó que la estrategia actual es ir a juicio.

"El Mayo" vestía color caqui, el uniforme de prisión, y estuvo custodiado por tres agentes federales, uno de los cuales lo ayudó a levantarse.

"Se ordenó la detención de Zambada García en espera de juicio", detalló el Departamento de Justicia. "Zambada García fue trasladado ayer (jueves) al Distrito Este de Nueva York del Distrito Oeste de Texas, tras su arresto en Nuevo México el 25 de julio", reportó.

"Durante décadas, el Cártel de Sinaloa se ha beneficiado del envenenamiento y asesinato de estadounidenses, y ha alimentado la violencia en ambos lados de nuestra frontera sur", dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco. "La comparecencia formal de Zambada García hoy es el último paso en un esfuerzo de todo el gobierno para contraatacar a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y proteger a nuestras comunidades de la epidemia del fentanilo".