"El Mayo" libra pena de muerte en EU; estaría negociando

Fiscales de Estados Unidos acordaron no buscar la pena de muerte en el caso contra Ismael "El Mayo" Zambada, revelan documentos judiciales.

En un documento fechado este martes y dirigido al juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, quien lleva el caso de Zambada, el fiscal Joseph Nocella Jr., junto con otros fiscales, como Francisco J. Navarro, Robert M. Pollack, Lauren A. Bowman, entre otros, informan a la Corte y a la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa que "la fiscalía general ha autorizado y determinado no buscar la pena de muerte con el acusado Ismael Zambada García".

La decisión es un indicio de que las negociaciones entre Zambada y el gobierno de Estados Unidos para que el capo mexicano se declare culpable están en una etapa avanzada.

"El Mayo" fue detenido en julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, cerca de El Paso Texas, adonde llegó en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"El Mayo" afirma haber sido secuestrado por Joaquín para ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Frank Pérez, abogado de "El Mayo", dijo que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable de los cargos que se le imputan, siempre y cuando la Justicia estadounidense acordara no condenarlo a muerte.

Zambada podía ser condenado a muerte por dos de los delitos que se le imputan, incluyendo tráfico de fentanilo.

El problema ahora es tratar de determinar si el gobierno va a pedir la pena de muerte o no. Tiene posibilidad de recibir la pena de muerte en dos acusaciones, así que una vez que se tome la decisión de hacer lo que llaman ´no buscar´, es decir, que no van a pedir la pena de muerte, entonces sí, él está interesado en un acuerdo de culpabilidad", había dicho Pérez.

El pasado 12 de julio, Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín y extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

El conocido como "el Ratón" renunció a un juicio al declararse culpable de cuatro cargos por crimen organizado y tráfico de drogas en el piso número 12 de una corte de Chicago. Joaquín está detenido también en Chicago y se encuentra negociando su declaración de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.