"El Mencho", en la mira de EU, ahora por terrorismo

Este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por terrorismo a mandos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos su líder, Rubén Oseguera Cervantes, por su participación en tráfico de fentanilo y otros actos de violencia.

"El Mencho" o "El señor de los Gallos", así es como coloquialmente se ha dado a conocer Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el líder de uno de los cárteles del narcotráfico más peligrosos de México y uno de los capos más importantes en el territorio nacional, el CJNG o "cártel de las cuatro letras".

Nacido en Aguililla, Michoacán el 17 de julio de 1966, Oseguera se convirtió en uno de los más buscados por el gobierno de México y de los Estados Unidos, quien ofrece por su cabeza una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena.

Al "Mencho" se le relacionada con actividades de narcotráfico desde los años noventa, pues en 1994 la Corte estadounidense del Distrito Norte de California lo condenó a tres años de prisión por distribución de heroína, lo que lo llevo a su deportación.

De acuerdo con información de la BBC, tras su regreso a territorio mexicano, se unió a la policía de Jalisco, pero terminó siendo parte de la protección de Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", un jefe del Cártel del Milenio.

Dicha agrupación criminal compartía una alianza con el Cártel de Sinaloa, la cual terminó en 2010, tras el asesinato de uno de sus fundadores Ignacio "Nacho" Coronel y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, lo que llevó a crearse dos facciones "Los Torcidos" y "La Resistencia", quienes pelearon el control del estado de Jalisco, derivando la formación del Cártel Jalisco Nueva Generación y con ello la cúspide de la carrera criminal de Nemesio Oseguera.

Desde 2017 "El Mencho" fue acusado varias veces por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, una de las más recientes fue en 2022, en la que fue acusado de conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

También, se le responsabiliza a Oseguera de múltiples homicidios contra grupos rivales, agentes del orden público, jueces y funcionarios del gobierno de México.

Debido a su bajo perfil, no ha sido localizado desde hace varios años, por lo que han circulado rumores de su muerte a causa de enfrentamientos de grupos rivales, y afecciones hacia su salud, sin embargo, autoridades no han confirmado su deceso, por lo que se mantiene en la lista de los más buscados.

Pese a no tener indicios de su paradero su nombre sigue resonando, el pasado 29 de marzo la agrupación Los Alegres del Barranco generó controversia luego de que en un concierto en Zapopan, Jalisco interpretara narcocorridos y proyectara imágenes en alusión a Nemesio Oseguera.

Esto a semanas del hallazgo de un campo de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, el nombrado "centro de exterminio", causó terror por las imágenes de cientos de pares de zapatos y prendas de personas adiestradas por el CJNG.

- "El Mencho" convirtió al CJNG en uno de los más violentos

Al mando de "El Señor de los Gallos", el CJNG se ha caracterizado por ser una de las organizaciones criminales más violentas de México, debido a su alta capacidad de fuego, asimismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo cataloga como el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, además de incluir en los últimos años el fentanilo.

El CJNG opera laboratorios clandestinos para la producción de drogas ilícitas que se trafican a EU, también controla el puerto de aguas profundas de Manzanillo y dirige la adquisición de precursores de fentanilo.

El 8 de abril de 2015, la OFAC designó al CJNG de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico por su papel en el narcotráfico internacional y el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los EU, lo designó como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (GTED).

Además de las actividades de narcotráfico, el CJNG está involucrado en una plétora de actividades delictivas, incluyendo el robo de combustible, el fraude de tiempo compartido, el tráfico de migrantes y corrupción.