El papa Francisco considera "inaceptable" la quema del Corán en Estocolmo

El papa Francisco considera que la reciente quema del Corán en Estocolmo es un hecho "inaceptable" y "condenable", e instó a que la libertad de expresión no se use como "excusa para ofender a los demás", según dijo el pontífice en una entrevista exclusiva al periódico estatal emiratí Al Ittihad publicada este lunes.



"Permitir esto es inaceptable y condenable (...) la libertad de expresión no debe usarse como excusa para ofender a los demás (...) nuestra misión es transformar el sentido religioso en cooperación, fraternidad y obras tangibles de bien", dijo Francisco, según el periódico.

El papa se refirió en la entrevista al documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz mundial y la Convivencia común, que firmó en febrero de 2019 con el jeque de la institución más importante del islam suní, Al Azhar, Ahmed al Tayeb, durante su visita en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Ahora necesitamos constructores de paz, no fabricantes de armas, no instigadores de conflictos (...) necesitamos bomberos, no pirómanos, necesitamos defensores de la reconciliación, no aquellos que amenazan con la destrucción", dijo el papa.

"O la civilización de la hermandad o la enemistad retrógrada (...) O construimos el futuro juntos o no habrá futuro", añadió, según Al Ittihad.

El pasado 28 de junio, primer día de celebración del Aíd al Adha, un individuo de origen iraquí quemó en Estocolmo un ejemplar del libro sagrado en un acto al que acudieron unas 200 personas, con fuerte presencia policial al coincidir con la fiesta del sacrificio musulmana y sin que se desarrollasen incidentes graves.

Ese acto, permitido por la Policía sueca, fue condenado a nivel popular y oficial en el mundo árabe e islámico, y países como Arabia Saudí, Marruecos, Jordania y Emiratos llamaron a consultas a los embajadores suecos en sus respectivos países.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, responsabilizó a Suecia por permitir el acto y le avisó de los "resultados y consecuencias de este atroz incidente".