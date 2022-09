El papa nombra 20 nuevos cardenales en su octavo consistorio

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).- El papa Francisco ha nombrado hoy 20 nuevos cardenales, entre ellos cuatro latinoamericanos, en el que es su octavo consistorio y el primero que se celebra en pleno agosto, una ceremonia celebrada en el Vaticano a la que seguirá una reunión de todos los cardenales del mundo los próximos lunes y martes.



En la lista de los nuevos purpurados se encuentran el arzobispo español Fernando Vérgez Alzaga; el de Brasilia, Paulo Cesar Costa; el de Manaus, Leonardo Ulrich, que será el primer cardenal de la región amazónica; el de Asunción, Adalberto Martínez Flores, que se convertirá en el primer cardenal paraguayo; y el arzobispo emérito de Cartagena de Indias (Colombia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal.

También el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Peter Okpaleke, el arzobispo de Goa y Damao (India), Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão, el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Anthony Poola, o el obispo de Wa (Ghana), Richard Kuuia Baawobr; y el joven arzobispo Giorgio Marengo, un italiano de 48 años que es el administrador de la Iglesia católica en Mongolia, donde hay poco más de 1.500 católicos.

"Un cardenal ama a la Iglesia, siempre con el mismo fuego espiritual, ya sea tratando las grandes cuestiones, como ocupándose de las más pequeñas; ya sea encontrándose con los grandes de este mundo, como con los pequeños, que son grandes delante de Dios", ha dicho el papa en su homilía.

"Volvamos a mirar a Jesús: sólo Él conoce el secreto de esta magnanimidad humilde, de este poder manso, de esta universalidad atenta a los detalles. El secreto del fuego de Dios, que desciende del cielo, iluminando de un extremo al otro, y que cocina lentamente el alimento de las familias pobres, de los migrantes, o de quienes no tienen un hogar", añadió.

Los nuevos cardenales tendrán este sábado las visitas de cortesía con los fieles que quieran acercarse a saludarlos al Vaticano.

AIRES DE CONCLAVE

Tras este consistorio, el número total de cardenales aumenta a 227, los electores -menores de 80 años- pasan de 116 a 132 -de estos casi dos tercios (83 cardenales) han sido nombrados por Francisco- y los no electores de 91 al 95.

Inicialmente el papa iba a haber nombrado a 21 cardenales, pero finalmente han sido 20 porque el belga Lucas Van Looy renunció. De los nuevos cardenales, 16 son electores y por lo tanto podrán entrar en la Capilla Sixtina a elegir al nuevo papa, y 4 no electores, que no tienen derecho a voto. De ellos 5 americanos, 5 asiáticos, 8 europeos y 2 africanos.

El lunes y el martes Francisco tendrá una reunión con todos los cardenales del mundo para reflexionar sobre la nueva Constitución Apostólica "Praedicate Evangelium", que reforma la organización de la Curia, la administración de la Iglesia católica, y aquellos que elegirán al futuro pontífice se verán las caras.

"Yo pienso que (Francisco) no está en retirada, creo ha corrido una voz en el mundo de que está en retirada. Yo nunca creí, pero ahora que lo vi personalmente... 'Tenemos papa Francisco para mucho rato'", afirmó este sábado el arzobispo emérito de Cartagena de Indias (Colombia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal, en un encuentro con los medios.

Sin embargo, sí que admitió que la reunión servirá para que los responsables de elegir al próximo pontífice se conozcan.

"Creo que todo consistorio ayuda a conocernos un poco más, eso significará que a quienes les corresponda dar el voto puedan tener una idea un poco mejor de los otros cardenales", opinó este arzobispo colombiano, que tiene más de 80 años y por tanto ya no conserva el derecho a participar en un eventual cónclave.

En la misma línea se mostró el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el británico Arthur Roche: "Obviamente (este cónclave no es la antesala de una retirada) no es verdad, él lo ha dicho. Pero vivimos en un mundo de rumores, crear varias historias que son interesantes para las personas, pero no es así".

EL IMPUTADO CARDENAL BECCIU ENTRE LOS PRESENTES

Entre los asistentes a esta celebración en la Basílica vaticana se encontraba el cardenal Angelo Becciu, a quien el papa suspendió de su cargo y retiró sus derechos cardenalicios por su presunta implicación en irregularidades financieras en el Vaticano.

El purpurado, que fue sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales (2011-2018), donde se gestiona la administración vaticana, y posteriormente prefecto de la congregación para la Causas de Los Santos, está afrontando un juicio en el Vaticano desde hace meses por irregularidades financieras en la gestión de los fondos de la Secretaria de Estado vaticano.