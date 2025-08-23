El Pentágono instituye la Medalla de Defensa Fronteriza de México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 23 (EL UNIVERSAL).- El Pentágono creó una medalla por defender la frontera con México. En un comunicado, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, dijo que "con vigencia de inmediato, se establece la Medalla de Defensa Fronteriza de México (MBDM) para reconocer a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México por el apoyo del Departamento de Defensa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos".

Hegseth añadió que "los miembros del servicio deben haber sido asignados, adjuntos o detallados permanentemente a una unidad que se desplegó para participar en una operación militar designada del Departamento de Defensa en apoyo de CBP dentro del área de elegibilidad durante 30 días consecutivos o no consecutivos, desde el 20 de enero hasta una fecha de terminación futura a ser determinada".

Agregó que "el área de elegibilidad es tierra estadounidense dentro de 100 millas náuticas desde la frontera internacional con México dentro de Texas, incluida la ciudad de San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y las aguas estadounidenses adyacentes hasta 24 millas náuticas".

"Asegurar la frontera sur, proteger la integridad territorial de Estados Unidos y defender nuestra patria son prioridades del Departamento de Defensa", afirmó Anthony J. Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación.

¿Cómo es la Medalla de Defensa Fronteriza de México?

Según el Instituto de Heráldica, "la MBDM es idéntica a la Medalla de Servicio Fronterizo Mexicano, acuñada en 1918, por el servicio en 1916 y 1917 en el estado mexicano de Chihuahua y en el lado estadounidense en las cercanías de las fronteras de Nuevo México y Texas con México.

La Medalla de Defensa Fronteriza de México se muestra en el Pentágono, el 20 de agosto de 2025. La medalla se otorgará a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México por el apoyo del Departamento de Defensa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Foto: Departamento de Defensa

Las medallas son de bronce. En el anverso hay una espada romana envainada que cuelga de una placa, junto con una inscripción que dice "Por servicio en la frontera con México".

En el mensaje se añadió que "el Instituto de Heráldica del Ejército de EU agilizará la adquisición de MBDM fabricadas según los estándares del Departamento de Defensa, y la Agencia de Logística de Defensa agilizará el proceso de adquisición y colocación de MBDM en el sistema de suministro para garantizar la disponibilidad oportuna del premio para los miembros del servicio y los veteranos que califiquen".