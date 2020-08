El Salvador y Panamá reabren actividades comerciales

Tras casi seis meses de severas medidas para contener el avance del nuevo coronavirus, El Salvador levantó el lunes todas las restricciones impuestas a las operaciones comerciales. Panamá también reabrió algunas actividades y suspendió las limitaciones a la movilidad en un esfuerzo por activar la economía mientras desciende la tasa de contagios.

La Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró inconstitucional un decreto del gobierno que regulaba la reapertura en cinco fases y resolvió que es una potestad de la Asamblea Legislativa, pero ante la ausencia de una normativa las empresas y la población tendrán que apegarse voluntariamente a la nueva normalidad.

El Salvador puso en marcha la primera fase de la reapertura económica el 16 de junio, pero ante el incremento acelerado de los contagios y fallecimientos el presidente Nayib Bukele la aplazó en dos oportunidades.

En la primera fase, los taxis y los automóviles reservados por aplicaciones volvieron a circular y se permitió la reapertura de la construcción, las industrias manufacturera, textil y electrónica, los centros comerciales para ventas en línea o por teléfono y los restaurantes para pedidos a domicilio o para llevar.

"Hacemos un llamado a todos los sectores, a las empresas, a que por favor apliquen los protocolos... Los protocolos son necesarios, no descuidemos a nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos crónicos", dijo en conferencia de prensa la jefa del Gabinete del Gobierno, Carolina Recinos.

Empresarios del transporte público de pasajeros anunciaron que sólo cumplirán entre el 50% y 80% de su frecuencia y para seguir operando con la tarifa vigente exigieron que se les entregue un subsidio mensual de 800 dólares por cada autobús y 400 dólares para los microbuses.

La reapertura no será total ya que seguirán suspendidas las clases presenciales en las instituciones públicas y privadas, incluidas las universidades. Los maestros continuarán el desarrollo de los contenidos educativos a través de plataformas digitales y con sus estudiantes desde casa.

A su vez está previsto que el 4 de septiembre la terminal aérea internacional reinicie operaciones con vuelos de conexión, mientras que para el 19 de septiembre están programadas las operaciones para vuelos con origen y destino en El Salvador.

El Salvador ha registrado hasta ahora 24.811 casos de COVID-19 y 669 fallecidos, de acuerdo con el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

El Ministerio de Salud informó que hay una tendencia a la baja en los contagios después de que el domingo 9 de agosto se alcanzó el pico más alto con 449 nuevos casos en un día.

Por su parte, Panamá levantó las restricciones a la movilidad y abrió nuevas actividades económicas como la venta al detalle y las empresas de bienes raíces en momentos en que se ha registrado un descenso en el número de contagios y fallecimientos.

El lunes las mujeres salieron a las calles sin restricciones de horario después de más de cuatro meses en que sólo se les permitía salir dos horas al día y según el número de cédula. Las restricciones de movilidad por género siguen vigentes de acuerdo con los días de la semana, así mujeres y hombres salen en días distintos. También se mantiene el toque de queda durante las noches y el cierre de todas las actividades y la prohibición de desplazarse los domingos.

"Hoy voy a hacer todos mis mandados en un día, salgo con precaución, cada uno tiene que cuidarse", dijo Delfina Díaz, de 61 años, mientras esperaba en una parada de autobuses en la comunidad de 24 de Diciembre, uno de los sectores con mayor número de contagiados. "Me había programado y llevo las empanadas que me habían encargado", dijo la mujer que no tiene trabajo y gana algo de dinero con la venta de comida por encargo.

Panamá ha ido abriendo progresivamente las actividades económicas en sectores como la construcción, la venta de automóviles, los servicios profesionales y técnicos y los salones de belleza, entre otros rubros.

El Ministerio de Salud destacó que la estrategia de rastrear los contagios y aislar a los infectados está contribuyendo a la baja en la transmisión del virus.

La última semana las defunciones se mantuvieron en "un promedio diario de 17,8 por día, cifra que está por debajo de las otras semanas en las cuales siempre estuvo por encima de 20", destacó el ministro de Salud, Luis Sucre.

El país centroamericano tiene un total de 86.900 casos acumulados, una cifra muy elevada para un país de apenas 4,5 millones de habitantes, y 1.892 defunciones.