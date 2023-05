"El único usurpador es usted": Keiko Fujimori responde a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular de Perú, acusó este martes de "usurpador" y "entrometido" al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien rechaza entregar el liderazgo de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte porque no la reconoce como jefa de Estado peruana.

A través de Twitter, Fujimori expresó su apoyo a Boluarte, a pesar de ser de un partido de oposición. "Ver al presidente de México llamar 'usurpadora' a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Aquí el único usurpador es Ud. Señor @lopezobrador, que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú.

Fujimori aludió así a las declaraciones que hiciera López Obrador el lunes, donde dijo que no entrega la presidencia de la Alianza del Pacífico, que corresponde a Perú desde enero, porque no reconoce a Boluarte y sigue considerando a Pedro Castillo, detenido tras un golpe de Estado fallido, como el presidente peruano.

"Si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Ese es el rol que nos toca a todos como peruanos", manifestó Fujimori.

"Espero que la presidenta Boluarte pueda salir al extranjero para poner las cosas en su sitio frente a estas inaceptables intromisiones. Nos toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerlo a la brevedad posible".

La hija del expresidente Alberto Fujimori, acusado por violaciones a los derechos humanos, también tuvo duras palabras para el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien al igual que López Obrador ha cuestionado la detención de Castillo.

"El presidente de Colombia sigue inmiscuyéndose en nuestro país, hablando de un golpe de Estado. Golpe es el que trató de dar su camarada Pedro Castillo que, como vemos, coincide demasiado con el temperamento subversivo de @petrogustavo".

El lunes, la canciller peruana Ana Gervasi acusó a López Obrador de "injerencista" y "negligente" por negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. El mandatario mexicano aseguró que podría traspasarla a Chile o a Colombia y que ellos vean lo que hacen, pero que no la entregará a Boluarte.