El vicepresidente Pence sí asistirá a la investidura de Biden

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la segunda dama, Karen Sue, asistirán a la inauguración presidencial de Joe Biden el 20 de enero, informan medios locales. NBC y CBS reportan que el republicano sí irá al traspaso de poderes.

El viernes, el mandatario saliente Donald Trump, en lo que fue su último tuit, dijo que no asistiría y de esta forma romperá una larga tradición estadounidense en la suceión. Será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en saltarse la toma de posesión de su sucesor. Trump no ofreció pistas sobre cómo pasaría sus últimas horas en el cargo.

Por su parte, Joe Biden respondió que era "algo bueno" que su adversario político no asistiera al evento. Es "una de las pocas cosas en las que él y yo hemos acordado", dijo, al mismo tiempo que afirmó que el vicepresidente Mike Pence era "bienvenido a asistir".