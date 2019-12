"El violador eres tú" no cesa de hacer eco en el mundo

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El único estribillo decembrino que pareciera seguir cobrando fuerza en las gargantas de las mujeres latinoamericanas no tiene nada de navideño.



"El violador eres tú" ya no sólo se canta en español, sino en inglés y francés. La escena de un mar de mujeres que entona esa frase para rechazar la violencia de género --algunas con los ojos cubiertos por una venda negra-- sigue atrayendo la atención internacional, y aunque ha traspasado las fronteras del país que le dio origen, su influencia y poder de convocatoria sigue siendo visible en Chile.

Una vez más la imagen se hizo viral, cuando un performance realizado en una feria navideña chilena del martes continuaba inquietando hasta el miércoles.

"Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía", repitieron las mujeres una vez más.

El tema se escuchó por primera vez en el puerto chileno de Valparaíso y es una creación del colectivo feminista "Lastesis", que busca difundir un mensaje antimachista, de denuncia de violaciones, abusos y acosos.

Las integrantes del grupo, que promedian los 30 años, son prácticamente inubicables; casi no contestan sus celulares y tampoco sus correos electrónicos.

"El violador eres tú" ha traspasado fronteras --ha llegado a Estados Unidos y Europa-- y hoy no deja de ser común escuchar a personas que lo tararean.

"No queremos sus piropos, queremos respeto", dijo a The Associated Press Sofía Inostroza, una de las seguidoras de "Lastesis", tras presentarse el martes en la plaza de armas de la barriada de San Bernardo, unos 20 kilómetros al sur de Santiago.

"Nosotras nos criamos en un Chile machista y nos cansamos de eso", añadió.

Javiera Bravo, malabarista de 18 años, indicó que "de repente no nos damos cuenta cuándo nos violan... cuándo son pareja. De repente la mujer no quiere y el hombre aún así, insiste, y eso es una violación".

Por la sensibilidad del asunto, es evidente que la interpretación del tema genere todo tipo de reacciones. Esta misma semana fue utilizado a modo de burla por un equipo de futbol mexicano --jóvenes del sub17 del Club América-- y el rechazo no se hizo esperar, por lo que la directiva del equipo sacó un comunicado diciendo que "investigaremos lo ocurrido de manera expedita y tomaremos medidas disciplinarias".

"Lastesis" tienen un número creciente de seguidoras que imitan sus bailes y cantan su tema. Tras el performance del martes en San Bernardo se esperaba que el miércoles lo repitieran adultas mayores en el Estadio Nacional, al suroriente.