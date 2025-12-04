Elección Presidencial en Honduras: Nasry Asfura lidera conteo con ligera ventaja

TEGUCIGALPA (AP) — El candidato conservador Nasry Asfura encabezaba el jueves la elección presidencial en Honduras con una ligera ventaja de apenas 22.748 votos sobre el también conservador Salvador Nasralla, mientras el país centroamericano seguía expectante al desenlace del conteo.

Los resultados preliminares otorgaban a Asfura, del Partido Nacional, 40,24% de los sufragios frente a 39,42% de Nasralla, del Partido Liberal, tras escrutarse 86,24% de las actas. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con 19,32% de respaldo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un máximo de 30 días para emitir una declaración final sobre el ganador de los comicios.

Los dos candidatos en pugna —que se han alternado a la cabeza del conteo— han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque ambos aseguraron tener todas las actas y se consideran triunfadores.

Nasralla, un expopular presentador de televisión de 72 años, aseguró el jueves en conferencia de prensa que la elección todavía no está definida y que se debe esperar el escrutinio de todas las actas. Comentó que al total de las actas escrutadas hasta el momento se tendría que restar aproximadamente el 20% de aquellas con inconsistencias.

Aseguró que también hay muchas actas de algunos sectores del país en los que, según él, está ganando, pero que la empresa encargada del sistema de divulgación —Grupo ASD— está retrasando y no las ha incluido en el conteo oficial.

El líder liberal afirmó que esta vez cuenta con todas las actas en su poder que demostrarían su victoria, a diferencia de la elección de 2017, cuando solo llegó a tener el 67% de las actas, en unos comicios en los que salió triunfador Juan Orlando Hernández en medio de denuncias de irregularidades.

"Si al final del escrutinio la elección favorece a Tito Asfura, voy a ir y lo voy a felicitar, pero eso no va a pasar", subrayó.

Por su parte, la candidata a designada o vicepresidenta del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, también señaló en una rueda de prensa que los resultados favorecen a Tito Asfura. "Estamos sumamente contentos, pero por respeto a nuestros adversarios vamos a esperar que el Consejo Nacional Electoral dé los datos oficiales", apuntó.

Llamó a los candidatos y a sus bases a no generar más polarización en el país o sembrar más incertidumbre en el pueblo hondureño. "Respetemos la labor que están realizando las consejeras (del CNE)", señaló.

Las elecciones generales en Honduras se celebraron el domingo para elegir al nuevo presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

El martes el sitio web que las autoridades electorales hondureñas establecieron para compartir los resultados de la votación experimentó "problemas técnicos" que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, informó el CNE.

Integrantes de varias organizaciones campesinas realizaron en la mañana del jueves un plantón cerca del centro de acopio del CNE en rechazo a los resultados del órgano electoral, que consideran "amañados", y desconocieron a los dos candidatos que pugnan por la presidencia.

"Ese conteo de votos es una burla al pueblo hondureño. Yo creo que no podemos normalizar los fraudes electorales en este país, si hoy dejamos que eso suceda estaremos condenados a vivir bajo la bota de quienes siempre le han puesto el yugo al país", declaró a The Associated Press Wendy Cruz, líder de la organización Vía Campesina.

Posteriormente salieron en una caminata hacia la sede de la embajada de Estados Unidos porque "dicen luchar contra el narcotráfico y por otro lado dejan libre a un capo", añadió Cruz en referencia a la liberación en Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Una de las dirigentes que encabezaba el platón era Berta Zúniga, una de las hijas de la líder lenca Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por individuos que ingresaron a su casa en el departamento de Intibucá y le dispararon. En el hecho resultó herido un amigo de la ambientalista, el activista mexicano Gustavo Castro Soto.

Berta Cáceres era una reconocida activista indígena, defensora del medio ambiente, de los pueblos ancestrales y de los derechos humanos a quien en 2015 se le había entregado el reconocido premio Goldman por su labor ambientalista.

Por el crimen fueron condenados en 2018 siete autores materiales que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión.

El martes funcionarios de Estados Unidos confirmaron que el expresidente Hernández, quien cumplía una sentencia de 45 años en prisión por tráfico de drogas, había sido liberado luego de recibir un indulto por parte del mandatario Donald Trump.

Trump otorgó días antes de la elección su respaldo a Asfura, diciendo que era el único candidato con el que podía trabajar.