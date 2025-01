Elecciones Presidenciales en Croacia: Análisis Completo

ZAGREB, Croacia (AP) — El actual presidente de Croacia, Zoran Milanovic, era el gran favorito para obtener la reelección el domingo, enfrentado a un candidato del partido conservador que gobierna el país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El izquierdista Milanovic ganó cómodamente la primera ronda de votaciones el 29 de diciembre y dejó muy atrás a su principal rival, Dragan Primorac, un científico forense que ya había postulado sin éxito a la presidencia en el pasado, y a otros seis candidatos.

"Espero una victoria", dijo Milanovic después de votar. "Creo en la victoria porque creo que lo merezco y porque es importante, principalmente porque es importante."

La segunda vuelta entre los dos principales aspirantes se celebró porque Milanovic no logró el 50% de los votos por apenas 5.000 votos, mientras que Primorac quedó muy atrás con el 19%.

El país miembro de la Unión Europea y la OTAN, con 3.8 millones de habitantes, celebraba los comicios en un contexto de dura inflación, escándalos de corrupción y falta de mano de obra.

Milanovic, de 58 años, ha criticado abiertamente el apoyo militar occidental a Ucrania en su guerra contra Rusia. Es el político más popular en Croacia y a veces se le compara con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por su estilo combativo al hablar de sus rivales.

El domingo volvió a criticar a Bruselas por ser "en muchos aspectos no democrática" y estar dirigida por funcionarios no electos. La posición de la UE de que "si no piensas igual que yo, entonces eres el enemigo" equivale a "violencia mental", dijo Milanovic. "Esa no es la Europa moderna en la que quiero vivir y trabajar", afirmó. "Trabajaré para cambiarla, tanto como pueda como presidente de una nación pequeña."

Milanovic tuvo un resultado dispar en su etapa como primer ministro. Ha sido un crítico feroz del actual primer ministro, Andrej Plenkovic, y ambos han estado en desacuerdo durante mucho tiempo.

Milanovic acusa regularmente a Plenkovic y a su partido conservador Unión Democrática Croata de corrupción sistémica, y califica al primer ministro de "seria amenaza para la democracia de Croacia".

Por su parte, Plenkovic ha intentado presentar la votación del domingo como una consulta sobre el futuro de Croacia en la UE y la OTAN. Ha tachado a Milanovic de "prorruso" y de ser una amenaza para la posición internacional de Croacia.

Primorac se hizo eco de esta idea cuando emitió su voto el domingo. Dijo que la votación presidencial era "muy importante" y "sobre el futuro de Croacia, (...) sobre el futuro de nuestra patria, nuestros ciudadanos y, realmente, la dirección que tomaría a partir de aquí".

El analista político Viseslav Raos dijo que el cada vez más franco Milanovic no tiene motivo para "tratar de complacer a alguien o tratar de controlarse".

"Si no hubo cooperación con el primer ministro durante los primeros cinco años (de su presidencia), ¿por qué lo habría ahora?", agregó.

Aunque la presidencia es un puesto en gran parte ceremonial en Croacia, un presidente electo tiene autoridad política y actúa como el máximo comandante del Ejército.

A pesar de la limitación de sus poderes, muchos creen que la posición presidencial es clave para el equilibrio político de poder en un país gobernado principalmente por la Unión Democrática Croata (HDZ) desde que obtuvo la independencia de Yugoslavia en 1991.