Eliminan archivos de Epstein de sitio web
Nueva York.- Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se muestran documentos relacionados con Jeffrey Epstein, menos de un día después de haber sido publicados, sin explicación por parte del gobierno y sin aviso al público. Entre los documentos desaparecidos está una foto en la que aparece el presidente Donald Trump.
Entre los archivos desaparecidos que estaban disponibles el viernes y dejaron de estarlo el sábado, había imágenes de pinturas de mujeres desnudas y una donde apareció una serie de fotografías a lo largo de un mueble y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una imagen de Trump, junto a Epstein, Melania Trump y la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell.
En línea, los archivos desaparecidos sin explicación alguna alimentaron la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó al público, lo que complica la prolongada intriga sobre Jeffrey Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban.
