logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Eliminan archivos de Epstein de sitio web

Por AP

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Eliminan archivos de Epstein de sitio web

Nueva York.- Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se muestran documentos relacionados con Jeffrey Epstein, menos de un día después de haber sido publicados, sin explicación por parte del gobierno y sin aviso al público. Entre los documentos desaparecidos está una foto en la que aparece el presidente Donald Trump.

Entre los archivos desaparecidos que estaban disponibles el viernes y dejaron de estarlo el sábado, había imágenes de pinturas de mujeres desnudas y una donde apareció una serie de fotografías a lo largo de un mueble y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una imagen de Trump, junto a Epstein, Melania Trump y la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En línea, los archivos desaparecidos sin explicación alguna alimentaron la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó al público, lo que complica la prolongada intriga sobre Jeffrey Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Problemas en avión retrasan llegada de Vikings a partido contra Giants
    Problemas en avión retrasan llegada de Vikings a partido contra Giants

    Problemas en avión retrasan llegada de Vikings a partido contra Giants

    SLP

    AP

    Ambos equipos, Vikings y Giants, ya eliminados de playoffs, se preparan para el encuentro tras el incidente.

    Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis
    Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis

    Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis

    SLP

    El Universal

    Tras ser diagnosticada con apendicitis, Cristina Fernández es operada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

    FGR entrega a Estados Unidos acusados por medicamento falsificado y abuso sexual
    FGR entrega a Estados Unidos acusados por medicamento falsificado y abuso sexual

    FGR entrega a Estados Unidos acusados por medicamento falsificado y abuso sexual

    SLP

    EFE

    La colaboración entre México y EE.UU. se refuerza con la extradición de sujetos acusados por delitos graves, fortaleciendo la seguridad internacional.

    Soldados estadounidenses capturan buque petrolero en Venezuela
    Soldados estadounidenses capturan buque petrolero en Venezuela

    Soldados estadounidenses capturan buque petrolero en Venezuela

    SLP

    AP

    Trump anuncia bloqueo de barcos petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.