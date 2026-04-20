Elon Musk no asistió a cita judicial en Francia por caso X
La fiscalía mantiene la investigación contra Musk y Yaccarino pese a su ausencia en la cita.
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PARÍS, Francia, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Lafiscalía de París ha tomado nota de la ausencia
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de Elon Musk, citado este lunes por la justicia francesa, según fuentes fiscales citadas por la prensa francesa, pero que desistió de presentarse ante los estados. Pese a eso, la investigación en el marco de pornografía infantil y "deepfakes" proseguirá contra el magnate.
El multimillonario de origen sudafricano fue citado a París para ser interrogado en el marco de una investigación sobre posibles infracciones de la ley cometidas por su plataforma de redes sociales, X.
El lugar y la hora de la citación del multimillonario estadounidense, que ha denunciado "un ataque político", se mantuvieron en estricta confidencialidad. Junto con la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, Musk es sospechoso "en su calidad de gestor de facto y de jure de la plataforma X en el momento de los hechos", según la fiscalía de París. La investigación se centra en "posibles infracciones de la ley francesa por parte de X, que debe cumplir en territorio francés".
En particular, se apunta a una posible complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil y al uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear "deepfakes" sexuales sin el consentimiento de las víctimas. En los últimos meses, se han realizado registros en las oficinas francesas de la plataforma de Musk, lo que él denunció como una "acción legal ilegal" basada en "motivaciones políticas".
"La fiscal toma nota de la ausencia de las primeras personas citadas", informó la Procuración, sin mencionar directamente el nombre de Musk. "Su presencia o ausencia", señalan en París, "no supone un obstáculo para la continuación de la investigación".
En los últimos meses, se han realizado allanamientos en las oficinas francesas de la plataforma de Musk, que ha denunciado "una acción legal ilegal" basada en "motivaciones políticas".
A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos "políticos" y "abusivos". En ese momento, la fiscalía de París anunció que convocaba a Musk para una declaración voluntaria, así como a la exdirectora generalLinda Yaccarino, como "gestores" de X en el momento de los hechos.
La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que también se citó a empleados de X a comparecer entre el 20 y el 24 de abril "como testigos".
La comparecencia o no de Musk y de Yaccarino "no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", precisó la fiscalía.
La investigación en Francia se inscribe en una reacción internacional más amplia contra Grok, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas. Este asistente de IA generó alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas en 11 días, señaló a finales de enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una ONG de lucha contra la desinformación.
A finales de enero, la Unión Europea también abrió una investigación contra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.
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