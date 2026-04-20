Elon Musk no asistió a cita judicial en Francia por caso X

PARÍS, Francia, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La

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de, citado este lunes por la justicia francesa, según fuentes fiscales citadas por la prensa francesa, pero que desistió de presentarse ante los estados. Pese a eso, laen el marco dey "deepfakes" proseguirá contra el magnate.El multimillonario de origen sudafricano fue citado a París para seren el marco de unasobre posibles infracciones de la ley cometidas por su plataforma de redes sociales, X.El lugar y la hora de la citación del multimillonario estadounidense, que ha denunciado "un ataque político", se mantuvieron en estricta confidencialidad. Junto con la exdirectora ejecutiva de X,, Musk es sospechoso "en su calidad dey de jure de laen el momento de los hechos", según la. Lase centra en "posibles infracciones de la ley francesa por parte de X, que debe cumplir en territorio francés".En particular, se apunta a una posibleen la distribución de imágenes dey al uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear "deepfakes" sexuales sin el consentimiento de las víctimas. En los últimos meses, se han realizado registros en lasde la plataforma de Musk, lo que él denunció como una "" basada en "motivaciones políticas"."Lade lade las primeras personas citadas", informó la Procuración, sin mencionar directamente el nombre de Musk. "Su presencia o", señalan en París, "no supone un obstáculo para la".En los últimos meses, se han realizadoen lasde la plataforma de Musk, que ha denunciado "una" basada en "motivaciones políticas".A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos "políticos" y "abusivos". En ese momento, laanunció que convocaba a Musk para una, así como a la, como "gestores" de X en el momento de los hechos.La fiscal de París,, señaló que también se citó aa comparecer entre el 20 y el 24 de abril "como".Lao no de Musk y de Yaccarino "no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", precisó la fiscalía.Laen Francia se inscribe en unamás amplia contra, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas. Este asistente de IA generó alrededor de tres millones deen 11 días, señaló a finales de enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una ONG de lucha contra la desinformación.A finales de enero, latambién abrió unacontra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por