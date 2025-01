Elon Musk se burla de la renuncia de Trudeau

El magnate Elon Musk compartió un video realizado con Inteligencia Artificial en donde se mofa de la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro y líder del Partido Liberal de Canadá.

En redes sociales, el próximo integrante del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de EU, publicó un clip de 21 segundos en donde aparece el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En la grabación se observa a Trump tocar "una canción triste" con un violín, al mismo tiempo que Justin Trudeau aparece anunciando su renuncia en su conferencia de prensa que ofreció el pasado lunes 6 de enero.

La creación del video por medio de IA utiliza de fondo musical una referencia de "Bob Esponja", cuando Don Cangrejo toca una canción triste en "el violín más pequeño del mundo", aunque a un ritmo más lento.

Tras 9 años en el poder, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su renuncia como líder del Partido Liberal y primer ministro del país hasta que los liberales hayan elegido su nuevo liderazgo.

Durante una rueda de prensa, Trudeau reconoció que no es la persona indicada para encabezar el partido o buscar la reelección en las elecciones programadas para octubre de este año. El Partido Liberal tiene de plazo hasta el 24 de marzo para elegir a su nuevo líder.

Tras su dimisión, Donald Trump se adjudicó su renuncia después de insistir que Canadá se convierta en un estado más de la Unión Americana y aseguró que el primer ministro canadiense "sabía esto" y por ello anunció su dimisión.

"A muchas personas en Canadá les encantaría ser el estado 51. Estados Unidos ya no puede soportar los enormes déficits comerciales y los subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau sabía esto y dimitió", afirmó Trump en su red social Truth Social.

"Si Canadá se uniera a Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos bajarían considerablemente y estarían totalmente seguros ante la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. ¡Juntos, qué gran nación seríamos!", añadió el mandatario electo.