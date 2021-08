Elon Musk tendrá nueva biografía, escrita por quien hizo la de Jobs

Uno de los empresarios más exitosos en la actualidad, que además también es considero una de las mentes más brillantes, es Elon Musk. Un hombre con negocios en industrias como automóviles, paneles solares, internet, viajes espaciales y transporte. Su tenacidad y buenas ideas lo han llevado a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, el más en algunos rankings. Y para entender mejor cómo es que ha logrado todas esas metas, Walter Isaacson, famoso por haber escrito la biografía de Steve Jobs, escribirá un libro sobre él.

Fue el propio Musk quien, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que se está trabajando en su nueva biografía. "Si sientes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis cosas en general, Walter Isaacson está escribiendo una biografía", tuiteó.

Al parecer la noticia tiene emocionados a sus seguidores pues el tweet logró acumular más de 40 mil "Me gusta" en solo una hora. Al momento de escribir esta nota ya cuenta con más de 115 mil "corazones" y casi 7 mil comentarios.

Fox Business ya había informado anteriormente que Isaacson había estado en conversaciones con Musk sobre una posible biografía, pero hasta ahora no se había confirmado si efectivamente trabajarían juntos.

Vale la pena enfatizar que Walter Isaacson es un biógrafo de creadores estadounidenses y es famoso por escribir Jobs, una biografía oficial sobre el fundador de Apple, Steve Jobs. Dicho libro fue publicado en 2011 solo 19 días después de la muerte de Jobs y se convirtió en la base de la película de 2015 Steve Jobs. (El de Michael Fassbender, no el de Ashton Kutcher).

La biografía fue un éxito de ventas y fue muy halagado debido a que no retrataba Jobs como un héroes, también habló de sus fracasos, su vida personal y su complicado carácter. Por lo que podríamos esperar una publicación igualmente honesta sobre Musk.

Pero hay que decir que Isaacson ha escrito anteriormente biografías sobre otros grandes personajes como Albert Einstein, Benjamin Franklin y, más recientemente, sobre Jennifer Doudna, pionera en la edición de genes CRISPR.

También vale la pena mencionar que Elon Musk ya tiene una biografía oficial escrita por Ashlee Vance. Esta fue publicada en 2015 con el nombre "Elon Musk: cómo el CEO multimillonario de SpaceX y Tesla está moldeando nuestro futuro". Para ese libro Musk concedió varias entrevistas, además Vance documentó su vida hasta 2014. Eso quiere decir que abarca la vida del empresario antes de que Tesla se convirtiera en la compañía de automóviles más valiosa del planeta y antes de que SpaceX se convirtiera en la primera compañía privada en enviar humanos a la órbita (entre muchos otros logros), por lo que considera necesario que haya una nueva biografía.

Algunos datos sobre su vida y éxitos

Aunque habrá que esperar para leer la biografía escrita por Isaacson, si tienes curiosidad sobre la vida de Elon Musk te dejamos algunos datos.

Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, en 1971. Su padre es sudafricano y su madre canadiense. Es el mayor de los tres hijos de la familia, y es ciudadano de tres países: Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.

Se dice que a los 10 años reprogramó por sí solo su computadora Commodore VIC-20. Y, según ha compartido, a los 12 años vendió su primer videojuego totalmente programado por él en 500 dólares.

Cuando tenía 17 años viajó a Canadá para estudiar y luego se mudó a los Estados Unidos para cursar la carrera de administración en la Universidad de Pensilvania. Luego ingresó a Stanford para estudiar el doctorado en Física Aplicada y Ciencia de Materiales pero abandonó sus estudios en 1995.

La primera compañía que fundó Musk fue Zip2 una firma de mapas y directorios de negocios para periódicos digitales. Años después la vendió a Compaq Computer por más de 300 millones de dólares.

El dinero que obtuvo por Zip2 le sirvió para crear X.com en 1999. Se trataba de una plataforma de servicios financieros en línea que después se convertiría en PayPal. EBay compró la firma en 2002 por unos mil 500 millones de dólares y, con ello Musk fundó otra empresa: SpaceX.

Quizá el sueño más ambicioso de Musk es llevar humanos a Marte y crear una colonia en el planeta rojo. A lo largo de los años ha desarrollado diversas innovaciones con ello en mente y, precisamente la creación de Space Exploration Technologies (Space X) forma parte de ello.

La mayor innovación de esta empresa es la reutilización de los cohetes. A diferencia de la tecnología que, por ejemplo utiliza la NASA, los cohetes Dragón que utiliza SpaceX pueden ser recuperados lo que ahorra millones en las misiones.

En mayo de 2020 SpaceX envió exitosamente dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI). Además, en los últimos años ha lanzado una red de satélites con la intención de llevar internet de banda ancha a todo el mundo a través de Starlink.

También en 2020 Musk entró en la lista de los más ricos del mundo sorprendiendo la velocidad con la que superó a personajes como Bill Gates.

Musk es el cofundador de Tesla Motors una compañía que ha revolucionado el concepto de los autos eléctricos al hacerlos deportivos y veloces. El empresario tuvo que renunciar a la presidencia de Tesla en 2008 debido a que rompió las reglas de la Comisión de Valores de Estados Unidos y publicó en su Twitter información sobre el valor de las acciones de la compañía.

Tras solo una década como empresa que cotiza en bolsa, Tesla se convirtió en el fabricante de automóviles más valioso del mundo por valor de mercado, superando a marcas como Ford, GM, VW Group y Toyota. En 2020 Tesla obtuvo una ganancia de 743% en el precio de sus acciones.

Además de todo lo anterior el empresario también trabaja en el desarrollo de Hyperloop un transporte de súper alta velocidad que sería capaz de transportar a una persona desde el centro de Los Ángeles hasta San Francisco en solo 35 minutos.

En 2006 financió a sus primos para crear SolarCity, empresa que hoy es líder en la instalación de paneles fotovoltaicos en Estados Unidos.

Otra de sus empresas es Neuralink una empresa que quiere conectar cerebros humanos a internet de banda ancha. Sus primeros experimentos, con un cerdo y un mono, fueron un éxito.

Además en 2015, cofundó la compañía sin fines de lucro OpenAI para desarrollar una "Inteligencia Artificial amigable" y hoy proporciona acceso gratuito a sus resultados de investigación.