Emiten recomendaciones para migrantes ante redadas en Estados Unidos

Funcionarios gubernamentales han dicho que la acción coordinada afectará a unas 2 mil personas con órdenes de deportación vigentes en las principales ciudades del país, incluidas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Ante esto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) emitió una seria de recomendaciones para los migrantes que viven en Estados Unidos.

A través de Twitter, la organización llamó a los migrantes a conocer sus derechos.

En caso de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleguen a la casa de migrantes:

*No abrir la puerta, mantener la calma. Todos tienen derechos.

*Preguntar cuál es el motivo de la visita y solicitar un intérprete en caso de ser necesario.

*Si los agentes piden entrar a la casa, preguntar si tienen una orden firmada por un juez y si la tienen, pedir que la muestren por la ventana o que la pasen por debajo de la puerta.

*Si entran a la fuerza, no resistirse. Pedir a todos los que estén dentro de la casa que permanezcan en silencio.

*Si eres arrestado, permanece en silencio y no firmes nada hasta que hables con un abogado.

La organización recordó que una orden administrativa del ICE (formal I-200, I205) no les da autorización para entrar a la casa sin consentimiento.



En caso de que los agentes lleguen al trabajo de los migrantes, ACLU pide seguir las siguientes medidas:

*Preguntar si puede marcharse, de ser así, salir tranquilamente del lugar de trabajo.

*Tiene derecho a no prestar consentimiento a una búsqueda. La persona puede decir en voz alta que no consiente que registren sus pertenencias.

*Tiene derecho a guardar silencio. No tiene por qué discutir su estatus migratorio con nadie ni dónde nació ni si es ciudadano ni cómo entró al país. Pero si cuenta con los documentos de inmigración válidos, debería mostrarlos. Nunca debe presentar documentos falsos.

*Si es arrestado, diga que quiere permanecer en silencio hasta que hable con un abogado.

*Tiene derecho a grabar su interacción con los agentes de inmigración, siempre y cuando no interfiera.

La ACLU presentó el pasado jueves en Nueva York una demanda ante una corte federal contra el fiscal general, William Barr, y la Dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), entre otros, con la que pretenden paralizar estas redadas que consideran ilegales de pleno derecho.