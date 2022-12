Empleados de TikTok rastrean a periodistas en China y EU, reportan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Al menos cuatro empleados de ByteDance, compañía matriz de TikTok, utilizaron esta aplicación de videos para obtener datos sobre sus usuarios, entre ellos dos periodistas en China y dos más en Estados Unidos, por lo que fueron despedidos, según reporta el diario The New York Times.

Dichos trabajadores habrían obtenido acceso a las direcciones IP —que pueden brindar, de manera aproximada, la ubicación de un usuario de internet—, al igual que otros datos de los periodistas y de personas ligadas a ellos, todo esto a través de sus cuentas en TikTok.

Su propósito era, explica el New York Times, descubrir si estos reporteros tenían relación alguna con empleados de TikTok, puesto que estaban rastreando el origen de filtraciones previas que habían afectado a la compañía.

Los periodistas estadounidenses cuyos datos fueron vulnerados son Emily Baker-White, que escribía para Buzzfeed y actualmente es reportera en Forbes, así como Cristina Criddle, reportera especializada en tecnología para el Financial Times.

Fueron dos directivos de ByteDance, Erich Andersen y el CEO Rubo Liang, quienes revelaron este hallazgo mediante correos electrónicos dirigidos a sus trabajadores, luego de que una firma legal externa investigara los hechos, apunta el medio citado.

"Me decepcioné mucho cuando me notificaron de la situación... y estoy seguro de que sientes lo mismo", escribió Liang. "La reputación por la que hemos trabajado tanto se verá gravemente afectada por las malas prácticas de unos cuantos individuos".

Mientras que Shou Zi Chew, CEO de TikTok, también envió un correo para expresar su decepción y refrendar su compromiso con proteger la información de sus usuarios en Estados Unidos. "Nos tomamos la seguridad de la información de forma muy seria", dijo.

Estas revelaciones ocurren entre la creciente preocupación de autoridades estadounidenses sobre la privacidad y riesgos de seguridad nacional que se relacionarían con TikTok, la popular aplicación para compartir videos con un estimado de 100 millones de usuarios estadounidenses, agrega el NY Times.

Según las autoridades, la aplicación estaría estrechamente relacionada con su compañía matriz en China y podría proveer al gobierno Chino datos sensibles, tales como la ubicación y los intereses de usuarios en Estados Unidos.