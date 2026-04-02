Empresa respaldada por hijos de Trump busca vender interceptores de drones en medio de la guerra

NUEVA YORK (AP) — Un fabricante de drones respaldado por los dos hijos mayores del presidente Donald Trump intenta vender a países árabes del Golfo Pérsico mientras están bajo ataque de Irán y dependen del ejército de Estados Unidos, dirigido por su padre.

Powerus y la participación de los hijos Trump

La campaña de ventas de Powerus, con sede en Florida —que anunció el mes pasado un acuerdo para incorporar a Eric Trump y Donald Trump Jr.— coloca a la empresa en posición de potencialmente beneficiarse de una guerra que inició su padre.

"Estos países están bajo una enorme presión para comprarles a los hijos del presidente para que él haga lo que ellos quieren", declaró Richard Painter, ex asesor legal en temas de ética de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente George W. Bush. "Esta va a ser la primera familia de un presidente en ganar mucho dinero con la guerra —una guerra para la que no obtuvo el consentimiento del Congreso—".

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El cofundador de Powerus, Brett Velicovich, dijo a The Associated Press que la empresa está realizando demostraciones de drones en varios países del Golfo para mostrar cómo sus interceptores defensivos podrían ayudarlos a repeler ataques iraníes.

"Nuestro equipo está haciendo muchas demostraciones en todo Oriente Medio ahora mismo con nuestros interceptores", dijo Velicovich en un intercambio de mensajes de texto. "Tenemos una tecnología increíble que puede salvar vidas".

Estrategia comercial y contexto militar

Se negó a nombrar los países o a dar más detalles.

El acuerdo de los hermanos Trump con Powerus podría darles participaciones accionarias considerables. Su padre lanzó hace más de un mes los ataques junto con Israel contra Irán que iniciaron la guerra, el motivo por el que estos países del Golfo ahora necesitan protección.

Powerus negó que existieran conflictos cuando se anunció por primera vez la participación de los hermanos Trump. Velicovich subrayó su determinación de ayudar a Estados Unidos a competir con fabricantes chinos y rusos de drones.

"Estamos en guerra, amigo; estamos en una carrera armamentista y Estados Unidos perderá si no construimos rápido", dijo Velicovich, añadiendo: "Deberíamos estar agradecidos de que alguien esté intentando invertir en la manufactura estadounidense ahora. Esa idea trasciende la política".

Los hijos mayores del presidente han ampliado sus intereses empresariales más allá de hoteles y campos de golf desde que su padre volvió a asumir el cargo. Las empresas en las que han invertido o para las que han sido nombrados asesores —con participaciones accionarias— abarcan desde criptomonedas hasta mercados de predicción y piezas para cohetes e imanes de tierras raras.

Esta más reciente iniciativa empresarial tiene en la mira los 1.100 millones de dólares reservados por el Pentágono para fortalecer una base de manufactura en Estados Unidos de drones armados, con el fin de cubrir el vacío que quedó cuando el gobierno de Trump prohibió esas importaciones procedentes de China.

La Organización Trump, donde los dos hijos son ejecutivos, no respondió a una solicitud de comentarios, pero en el pasado ha desestimado señalamientos de conflictos de interés. Los hijos han dicho que no recibieron reconocimiento por su contención al expandir sus negocios durante el primer mandato de su padre, por lo que han decidido no frenarse demasiado esta vez.

Consultado específicamente sobre posibles conflictos de interés de Powerus, Eric Trump envió a AP una declaración el mes pasado en la que dijo: "Me siento increíblemente orgulloso de invertir en empresas en las que creo. Los drones son claramente la ola del futuro".

Fundada hace aproximadamente un año por veteranos de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, Powerus fabrica drones para usos comerciales, desde esparcir fertilizante hasta combatir incendios forestales. Pero está creciendo rápidamente para suministrar drones para usos militares.

La empresa recaudó recientemente 60 millones de dólares de inversionistas y espera acceder a financiamiento adicional mediante una "fusión inversa" con una empresa de Trump que cotiza en la bolsa Nasdaq y que posee algunos campos de golf en Florida. Una fusión de este tipo permite que una empresa privada salga rápidamente a bolsa al hacerse con una compañía que ya tiene acciones que se negocian públicamente, acortando el proceso de presentar documentación y cumplir diversos requisitos de una oferta pública inicial regular.