Empresario mexicano y Ricardo Salinas Pliego en controversia por criptomonedas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El pasado 14 de febrero, el presidente argentino, Javier Milei, compartió una publicación en la plataforma X, donde promocionaba una memecoin llamada $LIBRA.

"La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos [...] El mundo quiere invertir en Argentina", indicó el mandatario sudamericano.

Aunado a ello, compartió el hashtag "$LIBRA". "Viva la libertad carajo".

----Salinas Pliego reitera apoyo a Milei tras promover estafa de criptomoneda

Previamente, el empresario Ricardo Salinas Pliego mostró su apoyo a Milei; no obstante, volvió a dedicar un mensaje al mandatario argentino por medio de un video publicado en la misma red social.

"Ahora que está de moda criticar a mi ley por la pend... que hizo de apoyar un ´shitcoin´, o sea, una moneda de mier.., que la verdad fue un error, pero qué interesante cómo ahora los chairos, los zurdos de mier..., se están rasgando las vestiduras diciendo que le robó el dinero a miles de argentinos", expresó.

En ese sentido, el dueño de Elektra lanzó un dardo a las obras que se realizaron en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Esto del llamado fraude con criptomonedas, pues es una pecata minuta comparado con el ´fraudazo´ que nos hacen los zurdos de mier..., con el Tren Maya que no lleva pasaje, con la refinería que no refina, con el aeropuerto que no tiene tráfico, con la línea de aviación que no tiene aviones, y ahora, no sé, también con una fábrica de chips. ¡Qué buena idea! ¿No?".

"Ahora resulta que están preocupados por el dinero del pueblo. ¿Sí? ¿Cómo no? Están preocupados porque no se lo pueden robar ellos, ¿verdad? Bueno, hay que disfrutar de la vida. Vamos para adelante", añadió.

Finalmente, sentenció: "Y que chillen, porque aquí seguimos y aquí seguiremos. ¡Saludos a todos!".