En Perú se evalúa nueva cuarentena tras sumar 987 mil 675 casos y 36 mil 817 decesos

Perú llegó este martes a 987.675 casos detectados y 36.817 decesos por la covid-19, mientras que el Colegio Médico del Perú (CMP) anunció que evalúa pedir al Gobierno que ordene una nueva cuarentena para intentar evitar un repunte de la epidemia durante las fiestas de fin de año.

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas 24 horas se detectaron 866 infectados y 63 fallecidos, mientras que hubo otros 2.008 recuperados, lo que elevó a 922.314 el total de personas dadas de alta en un centro médico o que cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, los casos activos de la enfermedad en el país llegan actualmente a 28.544, de los cuales 3.906 están hospitalizados y 1.078 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En medio de ese escenario, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, confirmó que su país negocia pero aún no ha firmado acuerdos con laboratorios privados para adquirir vacunas, aunque sí contará con un lote de trece millones y medio de estas gracias al mecanismo Covax Facility.

CUARENTENA FOCALIZADA

Ante el incremento de casos detectados y las grandes aglomeraciones que se presentan en el país, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, informó que evalúan recomendar al presidente, Francisco Sagasti, que se establezca una nueva cuarentena por las fiestas de fin de año.

"Tiene que ser una cuarentena focalizada porque es un comportamiento heterogéneo" de la ciudadanía, declaró Palacios en el Canal N de televisión tras precisar que esta medida se podría aplicar del 22 de diciembre al 6 de enero próximo.

El decano remarcó que los representantes del CMP debatirán esta medida antes de anunciar su decisión este miércoles, pero que consideran que se tiene que "inmovilizar a las personas".

"Hay experiencia en otros países que lo están haciendo, están cerrando su sociedad en esas fechas (...) eso es lo que nosotros vamos a sugerir. La decisión sigue siendo del Gobierno", acotó.

NEGOCIACIONES AÚN SIN ACUERDOS

En una presentación ante una comisión del Congreso, la canciller Astete confirmó que Perú negocia con laboratorios privados pero aún no ha cerrado un contrato para la compra de vacunas y que, específicamente, con la farmacéutica Pfizer solo ha firmado la "carta de intención" de un preacuerdo.

"No hemos podido cerrar el contrato definitivo todavía, porque hay algunos temas que tenemos que terminar de afinar y por eso no ha habido ningún depósito de dinero a Pfizer sobre el particular", dijo.

A pesar de esta situación, Astete agregó que hay varias opciones de vacunas con las que su país podrá contar en 2021 y dijo que es "optimista" de que pronto se tendrán noticias concretas al respecto, pero que ese es un tema que se tiene "que manejar con prudencia".

"Tan pronto estos contratos estén cerrados, los comunicaremos", enfatizó antes de decir que sí está asegurado un lote de trece millones y medio de vacunas mediante el mecanismo Covax Facility, aunque este no llegará al país antes del segundo semestre de 2021.

La canciller peruana sostuvo que no se pueden dar más detalles sobre las negociaciones, porque implican acuerdos de confidencialidad, pero afirmó que las gestiones son "serias" y "dinámicas".