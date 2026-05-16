En veremos, la venta de armas de EU a Taiwán

Beijing, China.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que aún no ha decidido si seguir adelante con un importante paquete de armas para Taiwán tras escuchar las preocupaciones al respecto del presidente chino Xi Jinping.

Los comentarios de Trump sobre Taiwán —una isla autogobernada que China reclama como su propio territorio— se produjeron cuando volaba de regreso a Washington tras concluir unas conversaciones cruciales en que ambos presidentes afirmaron que se lograron avances importantes en la estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar las profundas diferencias que persisten entre las dos mayores potencias del mundo en cuestiones como Irán y Taiwán.

"Tomaré decisiones", dijo Trump. "Pero, ya saben, lo último que necesitamos ahora mismo es una guerra que está a 9,500 millas de distancia".

En diciembre, el gobierno republicano de Trump autorizó un paquete récord de armas de 11,000 millones de dólares para Taipéi, pero aún no se ha materializado. Los legisladores también aprobaron en enero una venta de armas de 14.000 millones de dólares a Taiwán, pero la venta no puede avanzar hasta que Trump la envíe formalmente al Congreso. China se opone a tales ventas y ha sugerido que la relación de Washington con la isla autogobernada es el factor clave en las relaciones entre Estados Unidos y China.

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Donald Trump dijo en una entrevista, que no está incitando a Taiwán a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con Pekín a cuenta de ello.