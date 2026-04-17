En vigor, alto al fuego entre Israel y Líbano

Beirut, Líbano.- Un alto al fuego de 10 días comenzó el vienes en Líbano, lo que podría pausar los combates entre Israel y la milicia de Hezbolá, e impulsar los intentos de extender el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel después de semanas de guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo como un alto al fuego entre Israel y el Líbano. Sin embargo, Israel no ha estado combatiendo con el ejército de Líbano, sino con la milicia de Hezbolá, que no formaba parte formal del acuerdo.

Ráfagas de disparos resonaron por todo Beirut mientras los residentes disparaban al aire poco después de la medianoche del jueves para celebrar el inicio de la tregua.

Las familias desplazadas comenzaron a trasladarse hacia el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut, a pesar de las advertencias de los funcionarios de no intentar regresar a sus hogares hasta que quedara claro si el alto al fuego se mantendría.

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Antes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que aceptó el alto al fuego "para impulsar" los esfuerzos de paz con el Líbano, pero afirmó que las tropas israelíes no se retirarían.

El ejército israelí ha librado feroces batallas con Hezbolá en la zona fronteriza mientras avanzaban hacia el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios israelíes han llamado una "zona de seguridad". Netanyahu, en su discurso en video, dijo que se extenderá 10 kilómetros (6 millas) dentro del Líbano. "Ahí es donde estamos, y no nos vamos", afirmó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que, según el acuerdo alcanzado entre las dos partes, Israel se reserva el derecho de defenderse "en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso". Pero por lo demás, Israel "no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos".

Trump invitó a líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca para lo que dijo serían "las primeras conversaciones significativas" entre los países desde 1983, cuando firmaron un acuerdo que decía que Líbano reconocería formalmente a Israel, e Israel se retiraría de Líbano. El acuerdo se vino abajo durante la guerra civil de Líbano y rescindido un año después.