Enfrenta Ucrania un desafío sin precedentes

KIEV, Ucrania.- Rusia no ha dejado intacta ni una sola planta de energía ucraniana desde su invasión total, dijo el viernes el nuevo ministro de Energía de Ucrania, luego que una reciente escalada de bombardeos aéreos rusos dejó a cientos de millas de personas sin calefacción ni luz durante días en el invierno más frío en años.

Denys Shmyhal afirmó que Rusia llevó a cabo 612 ataques contra objetivos de infraestructura energética de Ucrania el año pasado. El bombardeo se ha intensificado en los últimos meses a medida que las temperaturas nocturnas caen a -18 grados Celsius (-0,4 grados Fahrenheit).

"Nadie en el mundo ha enfrentado jamás un desafío como éste", subrayó Shmyhal ante los legisladores en un discurso en el Parlamento de Ucrania, la Verjovna Rada.

Rusia ha azotado la red eléctrica de Ucrania, especialmente en invierno, a lo largo de casi cuatro años de guerra. Su objetivo es debilitar la voluntad ucraniana de resistir en una estrategia que las autoridades de Kiev llaman "convertir el invierno en un arma".

Asegurar desde el extranjero nuevos suministros de misiles para defensas aéreas de Ucrania que puedan contrarrestar los ataques de Rusia a la red eléctrica es un proceso difícil y agotador, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien reveló que algunos de los sistemas de defensa aérea del país no contaban con misiles y estaban a merced de Rusia --hasta que un nuevo envío llegó el viernes por la mañana.

Obtener suministros requiere una intensa presión diplomática debido a los niveles mínimos de existencias y las leyes nacionales en los países aliados, de acuerdo con el presidente ucraniano.

"Pero, honestamente, ¿qué significan esas reglas y leyes cuando estamos en guerra y necesitamos desesperadamente estos misiles?", preguntó Zelenskyy.

El sombrío panorama a mitad de la temporada de invierno coincide con la incertidumbre sobre la dirección y el progreso de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

Zelenskyy informó el viernes que una delegación ucraniana se dirige a Estados Unidos para intentar finalizar con Washington los documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relaciona con garantías de seguridad posguerra y recuperación económica.

Si las autoridades estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos la próxima semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev, acompañado por el presidente checo Petr Pavel.