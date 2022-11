Entablan demanda contra policía de Uvalde

WASHINGTON.- La última conversación que Sandra Torres tuvo con su hija de 10 años fue sobre su nerviosismo por saber si entraría al equipo para el Juego de Estrellas de softbol. Horas después, Eliahna Torres fue una de los 19 niños y dos profesoras masacrados en su escuela en Uvalde, Texas.

Sin poder darle descanso al episodio y con escasas respuestas sobre los 77 minutos que las fuerzas del orden esperaron en el pasillo de la escuela primaria aquel 24 de mayo en lugar de enfrentarse al agresor, Sandra Torres presentó el lunes una demanda federal contra la policía, el distrito escolar y el fabricante del arma que utilizó el atacante.

“Mi bebé nunca salió de la escuela”, aseveró. “No hay rendición de cuentas ni transparencia. No se está haciendo nada”. La demanda acusa a la ciudad, al distrito escolar y a varios departamentos de policía de “fracasar por completo” en seguir los protocolos para casos de tirador activo y de violar los derechos constitucionales de las víctimas al “atrincherarlas” dentro de dos aulas con el asesino durante más de una hora. La ciudad señaló que no comenta sobre procesos legales en marcha, mientras que el distrito escolar y la policía no respondieron de momento a los mensajes dejados en busca de comentarios.