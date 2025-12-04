logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Entrenador de Irán rompe boicot y asiste al Sorteo del Mundial 2026 en Washington

Irán se ve afectado por el veto de viaje de Estados Unidos para el Sorteo del Mundial 2026

Por AP

Diciembre 04, 2025 06:20 p.m.
A
Entrenador de Irán rompe boicot y asiste al Sorteo del Mundial 2026 en Washington

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El entrenador de la selección de Irán asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington, a pesar de que la federación de fútbol del país había anunciado anteriormente que boicotearía el evento, según informaron el jueves medios de comunicación iraníes.

La federación iraní dijo la semana pasada que Estados Unidos negó visas a algunos miembros de su delegación y que, como resultado, no irían al el sorteo del viernes.

Sin embargo, el portavoz de la federación, Amir-Mahdi Alavi, dijo a YJC.ir, una agencia de noticias afiliada a la televisión estatal de Irán, que el entrenador Amir Ghalenoei, asistiría al evento junto con uno o dos miembros del cuerpo técnico para asegurar que el asiento de Irán no quede vacío.

Alavi afirmó que la asistencia de Ghalenoei era puramente técnica y no significaba una retracción de la protesta de la federación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluye a Haití, que se clasificó a la Copa del Mundo.

Sin embargo, se prometieron exenciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de estado".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entrenador de Irán rompe boicot y asiste al Sorteo del Mundial 2026 en Washington
Entrenador de Irán rompe boicot y asiste al Sorteo del Mundial 2026 en Washington

Entrenador de Irán rompe boicot y asiste al Sorteo del Mundial 2026 en Washington

SLP

AP

Irán se ve afectado por el veto de viaje de Estados Unidos para el Sorteo del Mundial 2026

Putin rechaza propuestas de Estados Unidos en conflicto con Ucrania
Putin rechaza propuestas de Estados Unidos en conflicto con Ucrania

Putin rechaza propuestas de Estados Unidos en conflicto con Ucrania

SLP

AP

Las negociaciones entre Putin y EE. UU. muestran dificultades para llegar a un acuerdo en la crisis ucraniana.

Ran Gvili, el héroe israelí rehén en Gaza tras ataque de milicianos Hamás
Ran Gvili, el héroe israelí rehén en Gaza tras ataque de milicianos Hamás

Ran Gvili, el héroe israelí rehén en Gaza tras ataque de milicianos Hamás

SLP

AP

El Kibutz Alumim llora a Ran Gvili, héroe que luchó por salvar vidas durante el ataque del 7 de octubre.

Intensa actividad diplomática para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania
Intensa actividad diplomática para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Intensa actividad diplomática para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

SLP

AP

Funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia buscan acuerdo para finalizar el conflicto