Erupción mata a 3 senderistas

Yakarta, Indonesia.- Una erupción explosiva del monte Dukono registrada el viernes en la remota isla indonesia de Halmahera mató a tres excursionistas e hirió a cinco que estaban escalando en una zona restringida alrededor del volcán activo.

Alrededor de 20 escaleras mecánicas salieron el jueves para ascender el volcán de casi 1.355 metros en desobedeciendo las restricciones de seguridad, indicó el jefe de policía de Halmahera del Norte, Erlichson Pasaribu.

Quedaron varados cuando el Dukono entró en erupción a las 7:41 de la mañana, hora local, expulsando una densa columna de ceniza que se elevó unos 10 kilómetros (6 millas) por encima de la cumbre. La Agencia Geológica de Indonesia señaló que la erupción quedó registrada en sismógrafos durante más de 16 minutos.

"Sabían que estaba prohibido escalar porque la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante", afirmó Erlichson Pasaribu en una entrevista televisiva.

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Se desplegaron equipos de rescate tras recibir una señal de emergencia desde la zona de la montaña. Erlichson Pasaribu precisó que dos hombres singapurenses y una mujer indonesia murieron en el lugar.

Hasta la tarde del viernes, 17 escaladores, incluidos siete ciudadanos singapurenses y dos indonesios que se unieron a la operación de rescate y proporcionaron información sobre las rutas de escalada de las víctimas antes de la erupción, habían sido evacuados a salvo, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari. Se reportó que cinco de los evacuados resultaron heridos.

Los cuerpos de las víctimas aún no habían sido recuperados porque las erupciones continuas y las condiciones peligrosas impidieron que los equipos de rescate llegaran al lugar.

Muhari anunció que la operación de búsqueda y rescate se detuvo a última hora del viernes debido a la oscuridad, y se reanudará temprano el sábado.

El monte Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia y ha estado en erupción casi de forma continua desde 1933. Indonesia se ubica a lo largo del "Anillo de Fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, y alberga más de 120 volcanes activos.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles peligros secundarios, incluidos flujos de lodo volcánico, especialmente durante lluvias intensas, que podrían desplazarse por los ríos que bajan desde las laderas del volcán Dukono.