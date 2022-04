"Es como si todos se hubieran hundido en una especie de locura"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Marina Dubrova, profesora de inglés en la Escuela No. 6 de la ciudad de Korsakov, fue filmada mientras hablaba en contra de la invasión de Ucrania, informó la BBC, citando a Baza.

Durante una audiencia judicial, "un juez dictaminó que Dubrova había desacreditado públicamente al ejército ruso y le impuso una multa de 400 dólares. Más tarde, su escuela la despidió por participar en un comportamiento amoral", indicó Newsweek.

"Es como si todos se hubieran hundido en algún tipo de locura", dijo Dubrova en una entrevista publicada en el The New York Times .

Business Insider reportó que Dubrova le dijo al medio de noticias alternativo ruso Sibreal que estaba "impresionada por el nivel de odio entre nuestros hijos" y que había visto a los estudiantes gritar: "Crimea es nuestra" y otros eslóganes prorrusos en su escuela.

Al Times, Dubrova le dijo que le mostró a su clase de octavo un video de YouTube con un mensaje contra la guerra. Entonces, un grupo de chicas le preguntó sobre la invasión. Dubrova dijo: "Ucrania es un país aparte". Una de las chicas respondió: "Ya no".

Evgenia Paygina, profesora de la Universidad Estatal de Amur, fue multada con 30 mil rublos tras ser declarada culpable de "difundir información falsa en presencia de estudiantes" que "desacreditaba las acciones" del ejército ruso en Ucrania, segúnel Telegram del tribunal local de la ciudad canal, informó la BBC.

Según el medio ruso SM News, les comentó a sus alumnos que Rusia estaba actuando como la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial al bombardear a civiles en Ucrania, y criticó a las personas que ponían el símbolo ruso "Z" a favor de la guerra en sus autos.

Otro caso es el de Irina Gen, una profesora de inglés y alemán de 55 años de la ciudad rusa de Penza. Newsweek recordó que la docente "fue investigada penalmente y obligada a renunciar a su cargo después de que explicara a los estudiantes que Ucrania es un "Estado soberano"".

"Gen estaba respondiendo una pregunta sobre por qué a Rusia se le prohibió asistir a una competencia deportiva europea cuando comenzó a criticar la guerra en curso", indicó el medio.

De acuerdo con The Guardian, la profesora mencionó que "le dije a los fiscales que no estaba mintiendo. Que simplemente estaba citando medios occidentales respetados como AP y BBC, medios que creo que son profesionales y objetivos en sus informes (...) Pero, por supuesto, ese no era realmente un argumento que aceptarían".

Si bien estaba "molesta" al descubrir que los estudiantes que conocía bien la estaban grabando, no les guardaba rencor, indicó The Guardian: "No culpo a mis alumnos; simplemente siguen lo que sus padres piensan y les dicen que hagan".

La profesora de matemáticas Elena Baibekova en Astrakhan, una ciudad en el sur de Rusia, fue despedida después de que los estudiantes se quejaran de sus comentarios políticos, indicó Business Insider.

Newsweek recordó que "Putin firmó una ley que hace ilegal llamar a la guerra una "invasión" y prohíbe cualquier información que pueda desacreditar a su ejército. El gobierno ruso también tomó medidas para prohibir los sitios de redes sociales populares, incluidos Facebook e Instagram, para evitar la propagación de la llamada "desinformación" y los comentarios negativos sobre la guerra".

El periódico ruso Kommersant dijo que "Rusia también hizo nuevas recomendaciones para que las escuelas organicen clases para estudiantes en los grados 5 a 11 sobre cómo el país "superará" la presión de las sanciones occidentales".