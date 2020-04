Es pronto para dar lecciones sobre coronavirus, responde España a Trump

MADRID (EFE).- La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, reprochó este martes la actitud de quienes, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, critican la gestión que está realizando España de la pandemia de coronavirus, ya que "es un poco pronto para dar o recibir lecciones" sobre ese asunto.



Trump anunció hoy que mantendrá de forma indefinida la prohibición que rige desde hace un mes de ingresar al país desde Europa a causa del coronavirus.

"No diría que a Italia le esté yendo muy bien en estos momentos, no diría que a España le esté yendo muy bien en estos momentos, Francia acaba de extender su orden de confinamiento", dijo Trump para justificar su decisión.

La ministra española replicó que "podría decir que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no lo voy a hacer; esta no es la manera de enfrentarnos a esta pandemia".

Para González Laya, "es un poco pronto para dar o recibir lecciones", ya que es el momento de concentrarse en "erradicar la pandemia con humildad, pero también con seriedad y eficiencia, ya tendremos un momento para hacer una evaluación" de lo ocurrido.

La ministra subrayó en rueda de prensa que España fue "uno de los primeros países" en plantear que, una vez pasara la crisis del coronavirus, se convocaría una "comisión de evaluación" de la respuesta dada. Una evaluación que "la haremos nosotros como país", dijo.

En ese momento, y no antes, el Gobierno estará "dispuesto al diálogo con los actores españoles y con otros países a los que les interese".

Por ahora, el Ministerio español de Exteriores dedica "gran parte" de su tiempo a hablar con otros países, especialmente con aquellos que "van por delante" de España en la lucha contra la pandemia, que aportan ideas y comparten los procesos empleados, y con los que "van por detrás" y aún no les ha llegado de pleno.

Entre ellos, indicó, González Laya, se incluye la administración de EEUU, "que busca también que compartamos lo que estamos haciendo". Todos los consejos que aporta España los comparte "con gran humildad,. Nadie tiene la receta mágica".