España, lista para recibir el Hondius

Madrid, Esp.- Las autoridades españolas se prepararon el viernes para recibir a más de 140 pasajeros y tripulantes de un crucero afectados por un brote de hantavirus que se dirige a las islas Canarias, desde donde se realizarán evacuaciones controladas, según indicaron funcionarios de salud.

Se espera que la embarcación llegue el domingo a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, desde donde los pasajeros serán llevados a una "zona completamente aislada y acordonada", dijo Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia de España.

Tanto Estados Unidos como Reino Unido han aceptado enviar aviones para evacuar a sus ciudadanos del crucero.

Aunque tres personas han muerto debido al brote y se sabe que cinco pasajeros que dejaron el barco están infectados con hantavirus, el operador del crucero Oceanwide Expeditions manifestó este viernes que no había personas con síntomas de una posible infección a bordo de la embarcación con bandera holandesa, el MV Hondius.

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La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo que supone el brote para la población en general es bajo.

La OMS dijo el viernes que una azafata de un avión en el que subió brevemente una pasajera del crucero infectada dio negativo en la prueba de hantavirus. Su posible infección había suscitado preocupación sobre la transmisibilidad del virus.

Las autoridades españolas dijeron el viernes que, una vez que el barco llegue a Tenerife, los pasajeros serán evacuados en pequeñas embarcaciones a autobuses sólo después de que sus vuelos de repatriación estén listos para llevarlos. Los pasajeros viajarán en vehículos aislados y vigilados, indicaron, y añadieron que las zonas del aeropuerto por las que transiten también estarán acordonadas.