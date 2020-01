España niega que hubiera reunión en Madrid con la vicepresidenta venezolana

MADRID, España (EFE).- El ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, ha negado este viernes que se reuniera en Madrid el pasado domingo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ese día hizo escala en el aeropuerto de la capital de España camino de Turquía.



"No hubo reunión" con Rodríguez y la vicepresidenta "no pisó territorio español", declaró hoy Ábalos, quien ha explicado que el día del encuentro recordó a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, a bordo de un avión, que no podía pisar territorio español por las sanciones de la Unión Europea, y que simplemente la saludó porque se lo pidió el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, al que fue a recoger al aeropuerto.

"Yo creo que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual y dentro de mis circunstancias lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema", ha indicado Ábalos, quien ha condenado que se hayan usado términos como "clandestinidad" y "oscuridad", ya que "la realidad fue mucho más simple".

Respecto a la petición de dimisión por parte de algunos grupos de la oposición española, el ministro lamentó que no se preocupen por "problemas de la ciudadanía" y que ataquen al Gobierno "en lugar de hablar del salario mínimo, de los problemas de los funcionarios" o de "problemas climáticos".

El líder del Partido Popular (centroderecha) y jefe de la oposición, Pablo Casado, aseguró hoy que si el ministro "ha mentido" con respecto a este tema, "no puede seguir en el ministerio" y debe dejar su cargo.

La mandataria venezolana está incluida en la lista de 25 personalidades sujetas a una prohibición de viaje en todo el territorio europeo.

La Comisión Europea (CE) dijo este viernes que corresponde a cada Estado de la UE vigilar que se cumpla el régimen de sanciones y restricciones impuesto a países terceros.

Este asunto ha traspasado fronteras ya que, desde Washington, el Gobierno de EE. UU. ha calificado de "sorprendente" el encuentro del ministro español con Rodríguez y ha precisado que tiene "muchas preguntas" que está tratando de aclarar con el Ejecutivo español.

"Es sorprendente que esto venga del Gobierno español", ha dicho a la prensa la encargada de Cuba y Venezuela del Departamento de Estado estadounidense, Carrie Filipetti.

Esta polémica ha coincidido con la visita mañana a Madrid del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, que recibirá la Llave de Oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, y la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, y que será recibido por la ministra de Exteriores pero no por Pedro Sánchez, algo que también ha provocado las críticas de la oposición.