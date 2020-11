Esperaba que su muerte fuera Fake News, dice presidente de Argentina

El exfutbolista, Diego Armando Maradona murió a los 60 años de edad en Buenos Aires y el presidente de Argentina, Alberto Fernández no lo podía creer.

"Son esas muertes que no se llenan con nada... No sé si volvamos a tener otro Diego, suerte que tú unos de haber disfrutado de su afecto", mencionó.

El presidente mencionó que no lo podía creer e incluso pensó que se trataba de un "fake news", hasta que fue confirmada la lamentable noticia.

"Es una enorme pena, se fue un tipo único y dudo que volvamos a ver otro jugador como Maradona en todos sentidos, por lo técnico y por el coraje y la garra que siempre puso cuando se puso la camiseta que tuvo que defender. A los argentinos solo nos dio alegría, estamos eternamente en deuda con él, pensé que era fake news".

Políticos del mundo y mexicanos lamentan muerte de Maradona

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lamentó la muerte del futbolista argentino Diego Maradona; "fuiste el más grande de todos", indicó en su cuenta de Twitter.

"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices", escribió el mandatario y agregó una imagen de él abrazando al futbolista.

El gobierno decretó tres días de duelo nacional.

El campeón mundial en México-1986, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, había sido operado de un coágulo en la cabeza a principio de noviembre y estaba recuperándose en una casa en las afueras de Buenos Aires.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, también compartió una fotografía con Diego Armando Maradona y señaló que el futbolista era una persona que luchaba por los humildes.

"Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de futbol del mundo", escribió.

También la Cancillería de Cuba lamentó la muerte del futbolista. Con una imagen de Maradona y Fidel Castro, la dependencia indicó que "la historia ha querido que partan el mismo día", en referencia a que hace cuatro años murió el líder cubano.

"Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón", escribió citando al argentino.

Por su parte, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes Zuñiga, compartió fotos de Maradona con Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chávez y Alberto Fernández, para recordar al futbolista.

"¡Hasta siempre Diego! Te vamos a extrañar. Eres un emblema latinoamericano y la motivación para much@s", escribió.