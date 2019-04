Esta es la alberca más famosa del mundo

Todavía no cumple una década (se inauguró en abril de 2010), pero Marina Bay Sands ya es una de las postales más famosas de Singapur. En este complejo turístico de lujo, situado frente al mar, podrías pasarte unas vacaciones enteras sin salir: incluye un museo, dos teatros, casino, un centro comercial y restaurantes de chefs de renombre. Y claro, no le podía faltar un hotel, distribuido en tres torres de 55 pisos. En este último se encuentra una de las albercas más fotografiadas y altas que existen.

Conoce las curiosidades de este complejo.

1. A la orilla del abismo

En la terraza del hotel se construyó una alberca de borde infinito con 150 metros de largo. Ninguna otra piscina a gran altura posee semejante extensión. Solo los huéspedes pueden sumergirse en ella. Esta zona se llama SkyPark y es la estructura que une a las tres torres del alojamiento. Es tan grande que ahí se podrían estacionar cuatro aviones A380.

2. En armonía

El hotel es la estructura más emblemática del complejo Marina Bay Sands. Sus tres torres simulan juegos de cartas a punto de ser barajados. Por eso, cada una parece estar formada por dos estructuras independientes y curvadas. Uno de los edificios tiene una inclinación de 26° exactos. Según los preceptos del feng shui, ese número simboliza prosperidad.

3. Dormir ahí

La tarifa mínima por noche en el hotel es de 399 dólares (siete mil 514 pesos, aproximadamente). En 2017, fue el hotel más "instagrameado" del mundo.

4. Mundo virtual

En el interior de la estructura con forma de flor de loto, el ArtScience Museum, se emplea la tecnología para hacerte reflexionar sobre la naturaleza y la cultura. Una de sus exhibiciones permanentes, "Future World", muestra 19 instalaciones artísticas totalmente digitales, alojadas en habitaciones independientes. Las obras cambian y evolucionan cada vez que te acercas o las tocas. Por otra parte, en colaboración con Google, "Into the Wild" se concibió como una experiencia de realidad aumentada sobre los bosques húmedos del sureste asiático. Una las muestras temporales del museo es "Wonderland", que reúne sets interactivos y material multimedia sobre las representaciones que "Alicia en el país de las maravillas" ha tenido desde su publicación en 1865.

5. Espectáculo nocturno

Frente al centro comercial The Shoppes, todas las noches se presenta un show de luz, agua y sonido. Involucra fuentes danzantes, proyecciones y efectos especiales reflejados en un prisma de cristal con 12 metros de altura. La gama de colores es muy amplia porque se emplean luces LED de alta tecnología. El espectáculo está inspirado en la historia de la ciudad de Singapur.

6. El bar más divertido

Hace unos días abrió sus puertas Marquee, un club nocturno con sucursales en Las Vegas, Nueva York y Sidney. Con tres pisos, es el antro más grande de Singapur. En su interior hay una rueda de la fortuna con ocho cabinas, las cuales alcanzan una altura máxima de 20 metros. Su agenda inaugural contempla shows de Tiësto y Steve Aoki.

7. Deja tu huella

En el centro comercial The Shoppes, se montó una instalación de luz y sonido interactiva. Un círculo marcado en el piso sirve para proyectar paisajes florales o imágenes abstractas cuyas siluetas cambian a partir de tus movimientos. Por medio de una app añades efectos especiales e incluso mensajes. Sobre ti reluce un candelabro, elaborado con 401 mil luces LED.

8. Será aún más grande

El 3 de abril se anunció un nuevo plan de expansión del complejo Marina Bay Sands. Incorporará un estadio con 15 mil asientos y otro hotel.

9. En números

500 premios ha recibido Marina Bay Sands, entre reconocimientos de arquitectura, experiencias y estrellas Michelin. 295 kilómetros mediría la hilera formada en el piso por las llaves del hotel que se usan en un solo mes. 4 días tomó la construcción de cada piso del hotel. Ha sido la obra a gran escala más rápida de Singapur.

