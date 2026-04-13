Estados Unidos ataca embarcación sospechosa de narcotráfico en Pacífico

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron que llevaron a cabo un nuevo ataque el lunes contra una embarcación que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental, dejando dos personas muertas.

Acciones de la autoridad

La campaña de ataques contra embarcaciones que, según el gobierno del presidente Donald Trump, trafican drogas frente a las costas de países de Latinoamérica se ha extendido por más de siete meses y continúa incluso mientras las fuerzas armadas han estado ocupadas desde hace mes y medio con la guerra en Irán.

Se trata del segundo día consecutivo en que el Comando Sur de Estados Unidos anuncia un ataque. El domingo informó que el día anterior destruyó dos embarcaciones en el Pacífico, dejando cinco muertos y un sobreviviente. No estaba claro de momento qué fue lo que ocurrió con esa persona.

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Detalles confirmados

Con el ataque del lunes van al menos 170 muertos durante la campaña que comenzó a principios de septiembre, meses antes de la operación estadounidense de enero pasado que culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, quien posteriormente fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Se ha declarado inocente.

El Comando Sur de Estados Unidos repitió sus declaraciones anteriores, asegurando que había atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas conocidas para el contrabando. Las fuerzas armadas no aportaron evidencia de que la embarcación estuviera transportando drogas. Publicaron un video en X en el que se ve una pequeña embarcación seguida de una enorme explosión y humo saliendo del bote.

Trump ha dicho que su país se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles latinoamericanos y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis que han cobrado la vida de miles de estadounidenses. Su gobierno, sin embargo, ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está abatiendo a "narcoterroristas".

Trump pareció hacer referencia el lunes a su campaña contra embarcaciones en Latinoamérica mientras lanzaba nuevas amenazas contra Teherán, al entrar en vigor un bloqueo a puertos iraníes.

"Advertencia: Si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, usando el mismo sistema de muerte que usamos contra los traficantes de drogas en embarcaciones", escribió Trump en su plataforma Truth Social.