Estados Unidos golea a Italia en Mundial Sub20 con doblete de Cremaschi

SANTIAGO (AP) — Con un doblete de Benjamin Cremaschi, la selección de Estados Unidos goleó el jueves 3-0 a la vigente subcampeona Italia y marchó con comodidad hacia los cuartos de final del Mundial Sub20, instancia en la que se medirá con Marruecos, una de las grandes sorpresas del torneo que a su vez avanzó de ronda tras superar a Corea del Sur.

Los norteamericanos han ratificado en el estadio El Teniente de Rancagua, a unos 100 kilómetros de Santiago, las sensaciones acerca de su generación juvenil y, pese a los duelos físicos que marcaron el partido, superaron con cierta tranquilidad a los Azzurri.

Cremaschi, actualmente en el Parma italiano cedido por el Inter Miami, mostró una vez más su liderazgo en la cancha y marcó a los 15 y 93 minutos. Con el doblete, el excompañero de Lionel Messi alcanzó cinco tantos convertidos en lo que va de este Mundial y se ubica como el máximo goleador del certamen hasta el momento.

A las dos anotaciones de Cremaschi se sumó la marcada por el centrocampista Niko Tsakiris a los 79.

Pese a que el encuentro en Rancagua empezó con más choques físicos que duelos futbolísticos, el precoz gol del capitán estadounidense, aprovechando un balón tras una parada en el área chica, desestabilizó a los italianos.

Estados Unidos se envalentonó y comenzó a atreverse más, mientras que Italia se arrinconó en su mitad del campo y, aunque llegó a molestar, nunca ofreció real peligro.

En la segunda parte, el seleccionador Carmine Nunziata movió piezas y apostó por la entrada de Mattia Liberali en lugar de Jamal Iddrissou para reforzar la primera línea ofensiva de los europeos.

Pero una peligrosa falta al borde del área sentenció el destino italiano: un preciso tiro libre cobrado por Tsakiris entró al arco tras tocar la base del palo y frustró las esperanzas de un empate.

El segundo de Cremaschi, ya en el descuento, liquidó a los vigentes subcampeones de la categoría y firmó el pase, por quinta vez consecutiva, de Estados Unidos a los cuartos de final de un Sub20.

LA SORPRESA MARRUECOS ASEGURA EL PASE A CUARTOS

En el último compromiso por un cupo en los cuartos de final, Marruecos y Corea del Sur - dos de las grandes sorpresas de este certamen - protagonizaron un choque de alto voltaje en que los africanos se llevaron la mejor parte.

Los surcoreanos tuvieron las primeras oportunidades de romper la igualdad - Kim Taewon hizo un remate muy potente que fue salvado sobre la línea por el zaguero marroquí Ismael Baouf.

Ambos conjuntos salieron a buscar el gol, pero fue la escuadra magrebí la que abrió la cuenta en Rancagua, después de que el atacante Yassir Zabiri arriesgó una chilena que rebotó en el zaguero Shin Minha, que acabó marcando el gol en contra para poner a Marruecos adelante.

En la segunda mitad, Corea del Sur volvió más decidida a perseguir el tanto, mientras que los marroquíes trataron de resguardar la superioridad en el marcador, explorando los contraataques y huecos dejados en la defensa asiática.

Precisamente llegó un yerro de los surcoreanos: el capitán Othmane Maamma, delantero del Watford inglés y principal referente de su equipo, robó el balón y dio una asistencia certera para que nuevamente Zabiri - el gran nombre en la cancha - encajase un centro de cabeza desde el corazón del área a los 58.

Corea se desplomó anímicamente y agotó los recursos para recortar distancias, al paso que los marroquíes se empeñaron en la búsqueda del tercer tanto, que no llegó por los caprichos de una pelota que insistió en desviarse.

En el último suspiro del partido, una revisión del VAR acusó una falta en el área y el argentino Darío Herrera dictó un penal para los asiáticos, convertido por el capitán Taewon a los 96.

El descuento del 10 surcoreano, sin embargo, no fue suficiente para dar batalla a un Marruecos que una vez más ha confirmado su vitalidad en este Mundial tras terminar la fase inicial como líder del "grupo de la muerte", en el que superó a Brasil y España.