Estados Unidos justifica bombardeos en Nigeria

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, justifica los ataques aéreos lanzados el jueves contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Nigeria, con la respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos que ha culminado en bombardeos en el noroeste del país africano el mismo día de Navidad.

Trump, desde su residencia privada en Florida donde pasa las festividades navideñas, escribió un mensaje en redes sociales anunciando que EE.UU. había lanzado un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del EI en el noroeste de Nigeria. Horas después, autoridades nigerianas confirmaron que los bombardeos se realizaron de manera conjunta. Trump presentó la ofensiva contra Nigeria como una respuesta a milicianos islamistas a los que acusa de asesinar cristianos, algo que denuncia sin aportar pruebas.

"Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo", anunció el republicano en la tarde del 25 de diciembre. Después de estas advertencias, Estados Unidos escogió una fecha simbólica, el Día de Navidad, para lanzar su ataque.

Los bombardeos se dieron en el noroeste del país, en una zona fronteriza con Níger donde opera el EI. Más de una decena de misiles Tomahawk fueron disparados desde un buque de la Armada estadounidense desplegada en el golfo de Guinea, lo que causó la muerte de "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, según una evaluación inicial del Comando para África de EU.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades nigerianas confirmaron, unas horas después del anuncio de Trump, que el ataque se realizó de manera conjunta con EU.