Estados Unidos planea establecer base militar cerca de Gaza

TEL AVIV, Israel (ANSA/EL UNIVERSAL)- Estados Unidos planea establecer una gran base militar en Israel, cerca de la frontera con Gaza, para las fuerzas internacionales que operan en la Franja y que mantienen el alto el fuego, según varios portales informativos israelíes.

Según las fuentes, la base podría albergar a varios miles de soldados y costará alrededor de 500 millones de dólares.

En las últimas semanas, los estadounidenses han estado trabajando para impulsar este asunto con el gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y han comenzado a evaluar posibles ubicaciones.

Un funcionario de seguridad declaró a los medios que esta medida representa un cambio significativo para Israel, que tradicionalmente buscó minimizar la participación internacional en los territorios bajo su control, y subraya la decisión de Washington de asumir un papel activo en Gaza y en el conflicto.

Estados Unidos ya ha establecido el Centro de Monitoreo Civil-Militar en Kiryat Gat, al sur de Israel, para monitorear el alto el fuego vigente en Gaza y supervisar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja.