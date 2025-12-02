Estados Unidos prosigue con vuelos de deportación a Venezuela

CARACAS (AP) — Los vuelos operados por Estados Unidos para deportar a migrantes a Venezuela continuarán, aunque el presidente estadounidense Donald Trump había dicho que el espacio aéreo del país sudamericano debería considerarse cerrado.

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el martes que los vuelos, que se realizan dos veces por semana, continuarán tras una solicitud del gobierno estadounidense. El gobierno venezolano había anunciado el sábado que las autoridades de inmigración de Estados Unidos habían suspendido unilateralmente los vuelos.

Eastern Airlines, con sede en Estados Unidos, presentó el lunes una solicitud de sobrevuelo y aterrizaje para el miércoles. La solicitud fue hecha pública el martes por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Los venezolanos han sido deportados de manera constante a su país de origen este año después de que Maduro, bajo presión de la Casa Blanca, eliminara su política de no aceptar deportados de Estados Unidos.

Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto situado afuera de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno estadounidense o la aerolínea estatal de Venezuela. Más de 13.000 inmigrantes han regresado hasta ahora este año en los vuelos chárter, el más reciente de los cuales llegó el viernes.

Los vuelos han continuado a pesar de los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en el océano Pacífico y frente a la costa caribeña de Venezuela.

"No sólo Venezuela"

El gobierno de Trump dice que los ataques son contra cárteles de drogas, algunos de los cuales afirma que están controlados por Maduro. Trump dijo el martes que Estados Unidos comenzaría a realizar ataques en tierra pronto, aunque no especificó dónde, y agregó que los ataques podrían lanzarse en otros países además de Venezuela, insinuando que Colombia podría ser uno de ellos.

"Por tierra es mucho más fácil, mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman", dijo Trump a periodistas mientras se reunía con su gabinete en la Casa Blanca. "Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a comenzar eso muy pronto también".

Más tarde, cuando se le pidió que diera detalles, Trump dijo que estaba hablando sobre países que están produciendo y vendiendo fentanilo o cocaína. El presidente dijo que escuchó que Colombia está produciendo cocaína y vendiéndola a Estados Unidos.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ataque", dijo Trump.

Agregó unos momentos después: "No sólo Venezuela".

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Su presidente, Gustavo Petro, rechazó la afirmación de Trump de que cualquier país que produce drogas destinadas a Estados Unidos podría ser objeto de ataques estadounidenses. Petro también advirtió a Trump que cualquier ataque a Colombia sería "declarar guerra".

"No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", escribió Petro en una publicación en X. "Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia".

Papa León XVI llama al diálogo

Por su parte, el papa León XVI exhortó el martes a Estados Unidos a buscar el diálogo e incluso la presión económica sobre Venezuela para lograr sus objetivos, en lugar de amenazas de acción militar.

León, el primer papa estadounidense de la historia, dijo a los periodistas a bordo del avión papal mientras regresaba de Líbano, que la conferencia episcopal venezolana y la embajada del Vaticano en Caracas estaban tratando de calmar la situación y velar por la difícil situación de los venezolanos comunes.

"Las voces que vienen de Estados Unidos cambian, con cierta frecuencia a veces", dijo. "Por un lado, parece que hubo una conversación telefónica entre los dos presidentes; por el otro, está este peligro, esta posibilidad de una actividad, una operación que incluya invadir el territorio de Venezuela".

Más de 7,7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2013, cuando Maduro se convirtió en presidente y la economía venezolana, dependiente del petróleo, se desplomó por una combinación de corrupción, mala gestión y una caída en los precios del crudo. La mayoría de los migrantes se han asentado en otros países de América Latina y el Caribe, pero las pérdidas de empleo inducidas por la pandemia llevaron a muchos a mudarse a Estados Unidos.

Estados Unidos comenzó a imponer sanciones económicas a funcionarios venezolanos en 2015, pero en el primer mandato de Trump se expandieron significativamente, congelando todos los activos del gobierno, bloqueando el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses y prohibiendo a individuos y entidades estadounidenses realizar transacciones con el gobierno de Maduro.

La presión económica no logró el objetivo de derrocar a Maduro, cuyo gobierno encontró formas de eludir las sanciones y eventualmente obtuvo concesiones de Estados Unidos después de prometer trabajar con sus oponentes para lograr condiciones libres y justas para una elección presidencial en 2024. Sin embargo, Maduro clamó victoria en esa contienda a pesar de pruebas creíbles de lo contrario.