Estados Unidos veta resolución de Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza

NACIONES UNIDAS (AP) — Estados Unidos vetó nuevamente el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, alegando que la resolución no iba lo suficientemente lejos en condenar a Hamás.

Los otros 14 miembros del órgano más poderoso de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución, que describía la situación humanitaria en Gaza como "catastrófica" y pedía a Israel que levantara todas las restricciones sobre la entrega de ayuda a los 2,1 millones de habitantes del territorio palestino.

El resultado resalta aún más el aislamiento de Estados Unidos e Israel en el escenario mundial respecto a la guerra en Gaza que comenzó hace casi dos años. La votación se produjo pocos días antes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde Gaza será un tema principal y donde se espera que importantes aliados de Estados Unidos den su reconocimiento al Estado palestino, entre ellos Reino Unido y Francia. Tanto Israel como Estados Unidos se oponen a la medida.

La resolución, redactada por los 10 miembros electos del consejo que sirven términos de dos años, va más allá de borradores anteriores para resaltar lo que describe como "el agravamiento del sufrimiento" de los civiles palestinos.

"Puedo entender la ira, la frustración y la decepción del pueblo palestino que podría estar viendo esta sesión del Consejo de Seguridad, esperando que haya alguna ayuda en camino, y que esta pesadilla pueda llegar a su fin", comentó Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU, en sus comentarios el jueves por la noche. "Puedo imaginar la ira y la frustración de que no haya sucedido".

Argelia, uno de los líderes de la resolución, también expresó consternación por otra acción fallida del consejo para Gaza, diciendo que quería disculparse con los palestinos por no hacer lo suficiente para salvar vidas civiles.

Pero el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendjama, señaló que, a pesar del fracaso en la aprobación, "14 valientes miembros de este Consejo de Seguridad alzaron su voz. Han actuado con conciencia y en la causa de la opinión pública internacional".

El embajador de Pakistán calificó la votación como "un momento oscuro".

La resolución también reiteró demandas de resoluciones anteriores, incluyendo la liberación de todos los cautivos capturados por Hamás y otros grupos militantes en su ataque de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Al oponerse a resoluciones similares desde noviembre, Estados Unidos había argumentado que las demandas, incluido un alto al fuego, no estaban directamente vinculadas a la liberación incondicional de rehenes y sólo envalentonarían a los combatientes de Hamás.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, criticó la nueva resolución, diciendo que "no liberará a los rehenes y no traerá seguridad a la región".

"Israel continuará luchando contra Hamás y protegiendo a sus ciudadanos, incluso si el Consejo de Seguridad prefiere hacer la vista gorda ante el terrorismo", afirmó en un comunicado el jueves.

La resolución también expresó "profunda alarma" después de que un informe publicado el mes pasado por la principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijera que la Ciudad de Gaza se ha visto afectada por la hambruna, y que es probable que se extienda por todo el territorio sin un alto al fuego y si Israel no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria.

El ejército israelí lanzó el martes una nueva ofensiva terrestre contra la Ciudad de Gaza, lo que recrudece el conflicto y probablemente aleja cualquier alto al fuego.

El ejército israelí, que dice querer "destruir la infraestructura militar de Hamás", no ha dado un cronograma para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses.

Ese mismo día, un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, en un informe en el que instó a la comunidad internacional a ponerle fin y tomar medidas para castigar a los responsables.

La semana pasada, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de apoyar una solución de dos Estados al conflicto entre israelíes y palestinos, e instó a Israel a comprometerse con un Estado palestino.