EU acusa a México de incumplir compromiso de protección a vaquita marina y pez totoaba

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) nuevamente utilizará el mecanismo de solución de controversias del T-MEC en contra de México por incumplimiento de los compromisos ambientales al acusar al gobierno mexicano de no proteger a la vaquita marina y al pez totoaba.

Específicamente el gobierno estadounidense solicitó "consultas" a México, que es el primer paso para encontrar una solución al problema y de no lograrse puede abrirse un panel, en el que un grupo de expertos deberá de resolver si se incurrió o no en incumplimiento y de no ser así se pueden imponer represalias comerciales a México.

El gobierno estadounidense explicó que esta solicitud de "consultas" se hace bajo el capítulo Ambiental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el cual el gobierno mexicano se comprometió a proteger a la vaquita marina, en el Golfo de California, ya que está en peligro de extinción y a cuidar que no haya pesca ilegal de Totoaba ni tráfico de dicha especie.

"USTR está comprometida con la protección al medio ambiente y solicita consultas a México para asegurar que México está a la altura de sus compromisos con el medio ambiente establecidos en el T-MEC...esperamos trabajar con México para agendar estos temas", dijo la representante de USTR, Katherine Tai.

Expuso que hay compromisos ambientales que puede no estar cumpliendo México porque la vaquita marina está en "peligro crítico de extinción endémica en la parte alta del Golfo de California en México".

De acuerdo con la USTR hay entre 6 y 19 ejemplares de vaquita marina, pero aún con ese número los científicos creen que la especie puede continuar siendo biológicamente viable de dársele un espacio para recuperarse.

Se cree que las vaquitas marinas son capturadas por cuestiones incidentales al pescar camarones, en tanto que hay una comercialización ilícita de la vejiga de la totoaba.

Ante esa situación, México se comprometió a proteger esas especias en el capítulo 24 del T-MEC, mediante la modificación de reglas y leyes a favor de esas especies.

Se sabe que el gobierno mexicano recibió solicitudes de la autoridad estadounidenses desde el año pasado que debieron de contestarse en este primer trimestre del 2022, en torno a la situación de estas dos especies.

Esta no es la primera ocasión que Estados Unidos activa el mecanismo de solución de controversias del Tratado, aunque sí lo fue en materia ambiental, además de que ya lo ha hecho en torno a compromisos laborales como sucedió con el caso de denegación de derechos laborales de trabajadores de General Motors, el año pasado.